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ВСУ на Донетчине взяли в плен двух граждан Китая — Зеленский рассказал детали и показал видео

16:25, 8 апреля 2025
Украинские военные взяли в плен двух китайцев, которые воевали в Донецкой области.
ВСУ на Донетчине взяли в плен двух граждан Китая — Зеленский рассказал детали и показал видео
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ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии в Донецкой области. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

В плен они попали во время боя украинских военных в районе Тарасовки и Белогоровки с шестью китайцами.

На данный момент двое пленных уже находятся в СБУ. Продолжаются следственные и оперативные действия. Также Украина имеет их документы, банковские карты и личные данные.

«У нас есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных сил», — заявил Зеленский.

Президент поручил министру иностранных дел Андрею Сибиге немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.

«Привлечение Россией еще и прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе — это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир», — добавил Зеленский.

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ВСУ плен Китай Владимир Зеленский

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