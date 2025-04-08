МИД вызвало поверенного по делам Китая из-за пленных в Украине китайцев

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан страны в войне РФ против Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии в Донецкой области. Поэтому Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Китая в Украине. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в соцсети Х.

«Мы решительно осуждаем вовлечение Россией граждан Китая в ее агрессивную войну против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских сил», — отметил Сибига.

Сибига подчеркнул, что воюющие в составе российской армии китайцы ставят под сомнение провозглашенную позицию КНР относительно мира и подрывают авторитет Пекина как постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Поэтому МИД потребует у Пекина объяснений из-за пленных в Украине китайцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.