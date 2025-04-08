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В Польше заявили, что вывод войск США из Ясенки не означает прекращения военной помощи Украине

16:58, 8 апреля 2025
Министр обороны Польши Косиняк-Камыш отметил, что решение США уйти из Ясенки не означает радикальных изменений.
В Польше заявили, что вывод войск США из Ясенки не означает прекращения военной помощи Украине
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», США выводят военных из аэропорта Ясьонка в Польше — ключевого хаба помощи Украине.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заверил, что вывод американских военных не означает, что США планируют полностью покинуть Польшу и прекратить военную помощь Украине. Об этом сообщает RMF24.

Косиняк-Камиш отметил, что решение США покинуть Ясьонку не предполагает радикальных изменений.

«Американские военные остаются в Польше. Согласно решению, принятому на саммите НАТО в Вашингтоне, характер миссии в Ясьонке меняется. Задачи, которые выполняли американские военные в Ясьонке, берут на себя другие союзники… Ответственность за функционирование Ясьонки переходит к НАТО, и мы говорили об этом с июля 2024 года», — отметил министр.

Он уточнил, что это войска из Норвегии, Германии, Великобритании, а также в меньшем количестве другие.

«Бывшие задачи американских войск в Ясьонке переходят к их союзникам. Войска США остаются в Польше, но в других местах. Сейчас в миссии в Ясьонке участвуют в основном норвежские, немецкие, британские и польские войска, а также другие союзники», — уточнил Косиняк-Камиш.

«Это не изменяет тот факт, что американская сторона оказывает помощь, разблокированную несколько дней назад после недельного перерыва. НАТО просто берет на себя большую ответственность», — сказал он.

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США Польша Украина

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