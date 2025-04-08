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США передислокують війська з польської Ясьонки, де знаходиться хаб підтримки України

14:41, 8 квітня 2025
Ясьонка під керівництвом Польщі та країн НАТО і надалі буде використовуватися для надання військової допомоги Україні.
США передислокують війська з польської Ясьонки, де знаходиться хаб підтримки України
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Сполучені Штати Америки оголосили про переміщення військової техніки та особового складу з польської Ясьонки, де знаходиться хаб підтримки України, на інші локації в Польщі. Про це заявили у Командуванні армії США в Європі та Африці.

Як зазначається, це частина більш широкої стратегії, спрямованої на оптимізацію операцій армії США, покращення підтримки союзників і партнерів, а також підвищення ефективності.

Рішення про передислокацію військ стало результатом кількох місяців оцінки та планування, які були узгоджені з польськими партнерами та союзниками по НАТО.

Наголошується, що робота з надання військової допомоги Україні через Ясьонку продовжуватиметься під керівництвом Польщі та НАТО, підтримуючись військовим контингентом США. Польща та її союзники забезпечать надійну захисну інфраструктуру навколо цього важливого об'єкта.

У 2022 році США встановили тимчасову присутність у Ясіонці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це не постійна польська військова база, але вона використовувалася силами США, НАТО та партнерів протягом трьох років.

Наразі армія США створила постійний гарнізон в Польщі та забезпечила більш стабільні умови на основі угод із польським урядом та значних інвестицій у ці об'єкти з боку як Польщі, так і США.

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США Польща військові Україна

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