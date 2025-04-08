США передислоцируют войска из польской Ясенки, где находится хаб поддержки Украины

Ясенка под руководством Польши и стран НАТО продолжает использоваться для оказания военной помощи Украине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты Америки объявили о перемещении военной техники и личного состава с польской Ясьонки, где находится хаб поддержки Украины, на другие локации в Польше. Об этом сообщили в Командовании армии США в Европе и Африке.

Как отмечается, это часть более широкой стратегии, направленной на оптимизацию операций армии США, улучшение поддержки союзников и партнеров, а также повышение эффективности.

Решение о передислокации войск стало результатом нескольких месяцев оценки и планирования, которые были согласованы с польскими партнерами и союзниками по НАТО.

Подчеркивается, что работа по предоставлению военной помощи Украине через Ясьонку продолжится под руководством Польши и НАТО, поддерживаемая военным контингентом США. Польша и ее союзники обеспечат надежную защитную инфраструктуру вокруг этого важного объекта.

В 2022 году США установили временное присутствие в Ясьонке после полномасштабного вторжения России в Украину. Это не постоянная польская военная база, но она использовалась силами США, НАТО и партнеров в течение трех лет.

В настоящее время армия США создала постоянный гарнизон в Польше и обеспечила более стабильные условия на основе соглашений с польским правительством и значительных инвестиций в эти объекты как со стороны Польши, так и США.