В Украине распространяется смертельно опасная инфекция — как уберечься

Случаи болезни лептоспирозом зафиксировали в двух областях.

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По Украине распространяется острая инфекционная болезнь – лептоспироз. Это уже четвертый случай заражения опасной болезнью, переносимой грызунами в Украине в 2025 году, сообщил Полтавский областной центр контроля и профилактики болезней.

В частности, болезнь зафиксировали на Львовщине – 3 случая, еще один – на Полтавщине.

По данным Центра общественного здоровья, лептоспироз повреждает капилляры, а также может поражать печень, почки и мышцы. У 70% госпитализированных болезнь имеет тяжелое течение, а летальность достигает 20%.

Болезнь передается через укусы грызунов, поврежденную кожу, слизистые, зараженную пищу, воду или контакт с больными животными.

Основные симптомы — сильные боли в мышцах, особенно в икрах и повышенная кровоточивость.

Медики призывают избегать купания в сомнительных водоемах, беречь продукты от контакта с грызунами и мыть овощи чистой водой. При первых проявлениях инфекции следует немедленно обратиться к врачу.

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