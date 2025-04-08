Украина для более глубокой экономической интеграции с Европой перезапускает соглашение 2010 года с странами ЕАВТ

Украина подписала обновленное Соглашение о свободной торговле с странами ЕАВТ — Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о еще одном шаге к более глубокой экономической интеграции с Европой. В частности, как он указал, Украина подписала обновленное Соглашение о свободной торговле с странами ЕАВТ — Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном.

«Это перезапуск соглашения 2010 года, адаптированного к новой реальности. Оно открывает новые возможности для украинского бизнеса на крупных рынках с высокой покупательной способностью», — пояснил Шмыгаль.

В частности, новое Соглашение включает обновленные разделы по упрощению торговых процедур, санитарным и фитосанитарным мерам, государственным закупкам, техническому сотрудничеству и защите интеллектуальной собственности.

Также были добавлены новые главы: электронная коммерция, поддержка малого и среднего бизнеса, торговля и устойчивое развитие.

Кроме того, соглашение включает современные правила по происхождению товаров, что открывает путь к более глубокой интеграции в европейские цепочки поставок.

«Кроме того, подписываем отдельные обновления соглашений с Норвегией, Исландией и Швейцарией в сфере сельского хозяйства. Это позволит снизить барьеры и расширить доступ украинских товаров на эти рынки», — отметил Премьер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.