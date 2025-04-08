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У Илона Маска и экономического советника Трампа Питера Наварро возникли разногласия из-за пошлин

14:37, 8 апреля 2025
Питер Наварро раскритиковал заявление Илона Маска о том, что стоит снять взаимные пошлины между США и Европой.
У Илона Маска и экономического советника Трампа Питера Наварро возникли разногласия из-за пошлин
Фото: AP
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Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро ответил на слова главы департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска, который заявлял, что надеется на снятие пошлин между США и Европой.

В эфире Fox News Наварро раскритиковал заявление Маска о том, что стоит снять взаимные пошлины между США и Европой. Американский чиновник назвал предпринимателя «продавцом автомобилей».

«Интересно слышать, как Маск говорит о безтаможенной зоне с Европой. Он не понимает этого. Есть кое-что, что нужно понимать об Илонe – он продавец автомобилей, вот что он делает», – сказал Наварро.

Он считает, что Маск заботится только о своих собственных интересах после того, как акции Tesla упали на 10% после введенных Трампом пошлин.

«Илон, когда он на своей полосе DOGE, молодец, но мы понимаем, что здесь происходит. Илон продает автомобили. Он просто защищает свои собственные интересы», – добавил Наварро.

Позже в социальной сети X возникла дискуссия по поводу вопроса пошлин. Маск ответил пользователю, который защищал Наварро, ссылаясь на его докторскую степень по экономике Гарвардского университета.

«PhD по экономике Гарварда – это плохо, а не хорошо», - написал Маск.

В другом посте о роли Наварро в торговой политике Маск добавил: «Он ничего не построил».

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США Дональд Трамп Илон Маск

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