У Ілона Маска і економічного радника Трампа Пітера Наварро виникли розбіжності через мита

Пітер Наварро розкритикував заяву Ілона Маска про те, що варто зняти взаємні мита між США та Європою.

Фото: AP

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Старший радник президента США Дональда Трампа з торгівлі та виробництва Пітер Наварро відповіли на слова очільника департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілона Маска, який заявляв, що сподівається на зняття мит між США та Європою.

В ефірі Fox News Навваро розкритикував заяву Маска про те, що варто зняти взаємні мита між США та Європою. Американський чиновник назвав підприємця «продавцем автомобілів».

«Цікаво чути, як Маск говорить про безмитну зону з Європою. Він не розуміє цього. Є дещо, що потрібно розуміти про Ілона – він продавець автомобілів, ось що він робить», – сказав Наварро.

Він вважає, що Маск дбає лише про свої власні інтереси після того, як акції Tesla впали на 10% після введених Трампом мит.

«Ілон, коли він на своїй смузі DOGE, молодець, але ми розуміємо, що тут відбувається. Ілон продає автомобілі. Він просто захищає свої власні інтереси», – додав Наварро.

Згодом у соціальній мережі X виникла дискусія щодо питання мит. Маск відповів користувачу, який захищав Наварро, посилаючись на його докторський ступінь з економіки Гарвардського університету.

«PhD з економіки Гарварда – це погано, а не добре», - написав Маск.

В іншому пості про роль Наварро у торговельній політиці Маск додав: «Він нічого не збудував».

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