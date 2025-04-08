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Секретар Київради Володимир Бондаренко написав заяву про відставку

14:19, 8 квітня 2025
Спочатку Київрада не підтримала дострокового припинення повноважень Бондаренка, але він подав заяву про відставку.
Секретар Київради Володимир Бондаренко написав заяву про відставку
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Київська міська рада провела позачергове засідання, на якому розглянули питання дострокового припинення повноважень заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка.  Про це повідомив у Телеграм міський голова Києва Віталій Кличко.

Депутати таємним голосуванням не підтримали відставку Бондаренка.

Кличко уточнив, що попри те, що Бондаренко має статус свідка у справі про "земельну корупцію", його має бути звільнено з посади.

Як зазначив мер, сам секретар подав заяву про відставку.

Депутати Київради підтримали власне рішення Бондаренка про добровільне припинення повноважень. За відповідне рішення проголосував 81 посадовець.

Тож,  Володимир Бондаренко йде у відставку за власним бажанням.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві викрили масштабну корупційну схему за участі заступника голови КМДА Петра Оленича, заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексія Мушти та заступника директора КП «Спецжитлофонд» Юрія Леонова.  Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про низку звільнень посадовців КМДА на тлі новин про земельну корупцію в столиці.

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Київ

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