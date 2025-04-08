Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко написал заявление об отставке

Сначала Киевсовет не поддержал досрочное прекращение полномочий Бондаренко, но он подал заявление об отставке.

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Киевский городской совет провел внеочередное заседание, на котором был рассмотрен вопрос досрочного прекращения полномочий заместителя городского головы – секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко. Об этом сообщил в Телеграм городской голова Киева Виталий Кличко.

Депутаты тайным голосованием не поддержали отставку Бондаренко.

Кличко уточнил, что несмотря на то, что Бондаренко имеет статус свидетеля по делу о "земельной коррупции", он должен быть уволен с должности.

Как отметил мэр, сам секретарь подал заявление об отставке.

Депутаты Киевсовета поддержали собственное решение Бондаренко о добровольном прекращении полномочий. За соответствующее решение проголосовало 81 должностное лицо.

Владимир Бондаренко уходит в отставку по собственному желанию.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», была разоблачена масштабная коррупционная схема с участием заместителя главы КГГА Петра Оленича, заместителя руководителя КП «Киевблагоустройство» Алексея Мушты и заместителя директора КП «Спецжитлофонд» Юрия Леонова. Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ряде увольнений чиновников КГГА на фоне новостей о земельной коррупции в столице.

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