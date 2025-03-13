Кличко повідомив про звільнення фігурантів корупційної схеми Петра Оленича, Юрія Леонова та Олексія Мушти

Мер Києва Кличко повідомив, що викриті на масштабній корупції посадовці будуть нарешті звільнені.

Фото: informator.ua

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», була викрита масштабна корупційна схема за участі заступника голови КМДА Петра Оленича, заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексія Мушти та заступника директора КП «Спецжитлофонд» Юрія Леонова.

13 березня мер Києва Віталій Кличко, говорячи про останні резонансні новин, які стосуються зокрема земельної сфери столиці, заявив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.

Він повідомив, що зі своїх посад в КМДА звільнені:

- заступник голови КМДА Петро Оленич

- заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта

- заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов процедурно звільнений буде від завтрашнього числа.

За його словами, депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП «Інженерний центр». Також фракція партії «УДАР» відкликає його з депутатів Київради.

Також Кличко повідомив, що будуть звільнені наступні посадовці.

- директор комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» Ігор Долинський

- директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій

- директор комунального підприємства «Фінансова компанія «Житлоінвест» Віктор Погребний

- заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

- генеральний директор Комунального обʼєднання «Київзеленбуд» Юрій Бахмат

- перший заступник генерального директора «Київзеленбуду» Олексій Лукаш

- заступник начальника управління капітальних вкладень Комунального обʼєднання Олександр Гора.

«Перевірки в різних департаментах тривають і це будуть не останні звільнення заради очищення», - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили масштабну корупційну схему в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на чолі з його керівниками.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 6 лютого НАБУ і САП проводили масштабну операцію щодо земельної корупції в Київраді та КМДА. Зокрема, детективи і прокурори проводили низку слідчих дій в колишнього співголови фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київській міській раді, бізнесмена Дениса Комарницького. У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн.

Таком ми писали, ВАКС обрав запобіжні заходи для депутатів та посадовців Києва Олени Марченко, Михайла Терентьєва, Петра Оленича та ще чотирьох підозрюваних: мільйонні застави та арешти. Крім того, депутата Київради Михайла Терентьєва заарештували із заставою 20 млн гривень.

За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів.

У будівлі Київської міської державної адміністрації правоохоронці також проводили обшуки по цій справі.

Додамо, 10 лютого НАБУ повідомило, що оголосило у розшук ексдепутата Київської міськради Дениса Комарницького.

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