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Україна для глибшої економічної інтеграції з Європою перезапускає угоду 2010 року з країнами ЄАВТ

17:01, 8 квітня 2025
Україна підписала оновлену Угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ — Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном.
Україна для глибшої економічної інтеграції з Європою перезапускає угоду 2010 року з країнами ЄАВТ
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про ще один крок до глибшої економічної інтеграції з Європою. Зокрема, як він вказав, Україна підписала оновлену Угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ — Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном.

«Це перезапуск угоди 2010 року, адаптований до нової реальності. Він відкриває нові можливості для українського бізнесу на великих ринках з високою купівельною спроможністю», - пояснив Шмигаль.

Зокрема, нова Угода включає оновлені розділи щодо спрощення процедур торгівлі, санітарних та фітосанітарних заходів, державних закупівель, технічної співпраці та захисту інтелектуальної власності.

Також було додано нові глави: електронна комерція, підтримка малого та середнього бізнесу, торгівля і сталий розвиток.

Окрім того, угода включає сучасні правила щодо походження товарів, що відкриває шлях до глибшої інтеграції в європейські ланцюги постачання.

«Крім того, підписуємо окремі оновлення до угод із Норвегією, Ісландією та Швейцарією у сфері сільського господарства. Це дозволить зменшити бар’єри й розширити доступ українських товарів на ці ринки», - вказав Прем'єр.

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Кабінет Міністрів України Україна

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