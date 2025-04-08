В Україні поширюється смертельно небезпечна інфекція — як уберегтися

Випадки хвороби на лептоспіроз зафіксували у двох областях.

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Україною шириться гостра інфекційна хвороба - лептоспіроз. Це вже четвертий випадок зараження небезпечною хворобою, яку переносять гризуни в Україні 2025 року, повідомив Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Зокрема, хворобу зафіксували на Львівщині - 3 випадки, ще один – на Полтавщині.

За даними Центру громадського здоров’я, лептоспіроз пошкоджує капіляри, а також може уражати печінку, нирки та м’язи. У 70% госпіталізованих хвороба має тяжкий перебіг, а летальність сягає 20%.

Хвороба передається через укуси гризунів, ушкоджену шкіру, слизові, заражену їжу, воду або контакт із хворими тваринами.

Основні симптоми — сильні болі в м’язах, особливо в литках і підвищена кровоточивість.

Медики закликають уникати купання у сумнівних водоймах, берегти продукти від контакту з гризунами й мити овочі лише чистою водою. При перших проявах інфекції слід негайно звернутись до лікаря.

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