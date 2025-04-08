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У Польщі заявили, що виведення військ США із Ясьонки не означає припинення військової допомоги Україні

16:58, 8 квітня 2025
Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш зазначив, що рішення США піти з Ясьонки не означає радикальних змін.
У Польщі заявили, що виведення військ США із Ясьонки не означає припинення військової допомоги Україні
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», США виводять військових з аеропорту Ясьонка в Польщі – ключового хабу допомоги Україні.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш запевнив, що виведення американських військових не свідчить про наміри США повністю залишити Польщу і припинити військову допомогу Україні. Про це повідомляє RMF24.

Косіняк-Камиш зазначив, що рішення США піти з Ясьонки не означає радикальних змін.

«Американські військові залишаються у Польщі. Згідно з рішенням, ухваленим на саміті НАТО у Вашингтоні, характер місії у Ясьонці змінюється. Завдання, які виконували американські військові у Ясьонці, беруть на себе інші союзники… Відповідальність за функціонування Ясьонки перебирає на себе НАТО, і ми говорили про це з липня 2024 року», – зазначив міністр.

Він деталізував, що це військові з Норвегії, Німеччини, Британії, та, у меншій кількості, інші.

«Колишні завдання американських військ у Ясьонці переходять до їхніх союзників. Війська США залишаються у Польщі, але в інших місцях. Зараз у місії в Ясьонці задіяні переважно норвезькі, німецькі, британські та польські війська, а також інші союзники», — зазначив Косиняк-Камиш.

«Це не змінює того факту, що американська сторона надає допомогу, яка була розблокована кілька днів тому після тижневої перерви. НАТО просто бере на себе більшу відповідальність», сказав він.

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США Польща Україна

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