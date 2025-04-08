Чоловіки за кордоном, які не стояли на військовому обліку, зможуть оформити паспорт, а тим, стосовно яких невірно внесли дані до Реєстру «Оберіг», доведеться звертатися до ТЦК

Судячи з правового регулювання Кабміну, на практиці вийде так, що чоловіки стосовно яких у ТЦК немає жодних даних – зможуть оформити паспорт за кордоном, а чоловіки, стосовно яких в свій час дані невірно перенесли до Реєстру «Оберіг» – не зможуть, і їм доведеться фізично звертатися до ТЦК.

Фото: ТСН

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Міністерство внутрішніх справ роз’яснило, як отримати паспортні документи за кордоном чоловікам 18-60 років.

«Для цього необхідно звернутися до відокремленого центру ДП «Документ». Фізично предʼявляти військово-обліковий документ чи Резерв+ не потрібно.

Процес перевірки статусу військового обліку в реєстрі здійснюють працівники центру. У разі відсутності запису в реєстрі, його вноситимуть автоматично», зазначили у МВС.

В той же час МВС звернуло увагу – «якщо військово-облікові документи недійсні, працівник ДП «Документ» інформує про відмову в оформленні паспорта. У такому випадку необхідно звернутися до Міністерства оборони».

Тобто, до ТЦК.

Що таке недійсність

«Судово-юридична газета» проаналізувала, що мається на увазі під недійсністю.

Судячи з правового регулювання, яке здійснив Кабмін, на практиці вийде так, що чоловіки стосовно яких у ТЦК немає жодних даних – зможуть дистанційно стати на облік та оформити паспорт за кордоном, а чоловіки, стосовно яких в свій час щось невірно внесли до Реєстру «Оберіг» – не зможуть, і їм доведеться фізично звертатися до ТЦК.

Так, якщо проаналізувати Порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №559, то про «недійсність» там йдеться у двох випадках.

В обидвох мається на увазі невірність даних, а помилки можуть мати місце не лише з вини військовозобов’язаного, а й просто технічно при перенесенні з паперових носіїв персональних даних до електронного Реєстру «Оберіг».

Недійсність паперового ВОД

Так, у разі коли відомості, зазначені у графах 1-5, 13 та 14 військово-облікового документа на бланку, не відповідають відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, він вважається недійсним.

Таким чином, чоловікам, які мають на руках «паперовий» ВОД і знаходяться за кордоном, доведеться при оформленні паспорту звертатися до ТЦК, якщо у ДП «Документ» виявлять невідповідність окремих «паперових» персональних даних з електронним реєстром. Йдеться про ситуації, коли до Реєстру «Оберіг» невірно перенесені дані стосовно військово-облікової спеціальності, військового звання, номеру картки платника податків, ПІБ, дати народження, є помилки у відмітці про військовий облік чи про виключення з військового обліку.

Недійсність електронного ВОД

Стосовно підстав недійсності електронного військово-облікового документу, то Порядок визначає, що у разі коли відомості, зазначені у підпунктах 1-5, 8, 11-13 пункту 8 цього Порядку, на момент зчитування не відповідають відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, військово-обліковий документ в електронній формі вважається недійсним.

Тобто, йдеться про ПІБ, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, відомості про наявність відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів, відомості про виконання військового обов’язку (категорія обліку); відомості про перебування на військовому обліку (найменування ТЦК, у якому громадянин перебуває або знятий (виключений) з військового обліку, та підстава зняття (виключення) з військового обліку), відомості щодо звернення або надсилання до Національної поліції повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення.

Відповідність відомостей, зазначених у військово-обліковому документі на бланку, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, перевіряється через:

електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста;

районний (міський) ТЦК або його відділ.

Якщо ніколи не стояв на військовому обліку

Видача чоловікам 18-60 років паспортів за кордоном була спрощена нещодавно.

Так, як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд оприлюднив постанову від 1 квітня №370, яка змінює порядок взяття на військовий облік чоловіків 18-60 років за кордоном, які хочуть отримати паспорти.

Фактично визначено, що ТЦК буде брати на облік таких чоловіків, які не стояли на обліку, дистанційно, після отримання набору відповідних персональних даних від Державної міграційної служби.

Так, у разі звернення за оформленням паспорту ДМС збирає дані про відцифрований образ обличчя, місце проживання чи перебування тощо і передає їх для внесення до реєстру «Оберіг».

На підставі цих відомостей, отриманих Міноборони, ТЦК здійснюється взяття зазначених осіб на військовий облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі.

Взяття на військовий облік чоловіків 18-60 років, відомості про яких передано в Реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів з урахуванням вимог пункту 15 цього Порядку, проводиться без направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Взяття на військовий облік таких чоловіків здійснюється ТЦК за зареєстрованим чи задекларованим місцем проживання, а у разі, коли місце проживання не зареєстровано/не задекларовано, — ТЦК, визначеними Генштабом Збройних Сил.

Змінами передбачено, що чоловіки 18-60 років можуть отримати у паспортному сервісі оформлені документи за умови дійсності військово-облікового документа без його пред’явлення. Дійсність військово-облікового документа перевіряється працівником паспортного сервісу шляхом електронної інформаційної взаємодії Демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» засобами системи «Трембіта».

Разом із тим, у п. 12 залишається абзац 2, відповідно до якого у разі отримання з Реєстру «Оберіг» відомостей про недійсність ВОД, отримання такими особами паспорта здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Тобто, в Україні. У такому разі пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється.

Також змінюється зміст пункту 13. Тепер він визначатиме, що у разі коли стосовно чоловіка від 18 до 60 років, який звернувся для оформлення паспорта, відсутній запис в Реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», то прийом документів здійснюється без подання такою особою військово-облікового документа.

Тобто, чоловікам 18-60 років, стосовно постановки на військовий облік яких взагалі нічого невідомо, для того, щоб подати документи для оформлення паспорта до паспортного сервісу, не потрібно буде показувати військово-обліковий документ. Брати на військовий облік і вносити дані до реєстру «Оберіг» стосовно них будуть дистанційно.

Змінюється і порядок отримання паспорта за кордоном.

Так, до змін пункт 16 визначав, що отримання паспорта здійснюється за умови пред’явлення військово-облікового документа, дійсність якого перевіряється шляхом електронної взаємодії.

Тепер він визначає, що отримання паспорта чоловіками 18-60 років здійснюється за умови дійсності військово-облікового документа без його пред’явлення. Дійсність військово-облікового документа перевіряється працівником паспортного сервісу шляхом електронної інформаційної взаємодії Демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та Реєстру «Оберіг» засобами системи «Трембіта».

У разі отримання відомостей з Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів про недійсність військово-облікового документа, отримання паспорта такими особами здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів для організації їх видачі не здійснюється.

Таким чином, виходить, що чоловіки, які не стояли на обліку, зможуть при оформленні паспорту дистанційно стати на облік, а чоловікам, які були на обліку, але стосовно яких виявляться помилки в Реєстрі «Оберіг», доведеться звертатися до ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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