Прямі ефіри в Instagram можна проводити тільки з дозволу батьків — нові правила для підлітків

Тепер, щоб скористатися функцією Live, підлітки до 16 років мають отримати дозвіл одного з батьків.

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Meta вживає нові заходи для підвищення безпеки неповнолітніх користувачів.

Тепер підлітки до 16 років не зможуть виходити в прямі ефіри в Instagram або вимикати функцію автоматичного розмиття зображень з підозрою на оголеність у приватних повідомленнях без дозволу батьків. Про це повідомляє Meta.

Згідно з новими вимогами, щоб скористатися функцією Live або вимкнути фільтри для зображень, підлітки повинні отримати згоду хоча б одного з батьків. Ці обмеження будуть застосовані автоматично і не дозволятимуть використовувати зазначені функції без підтвердження з боку дорослих.

Meta повідомила, що зміни будуть впроваджені протягом наступних кількох місяців.

Крім того, компанія оголосила про запуск підліткових акаунтів у Facebook і Messenger з аналогічними обмеженнями, як і в Instagram.

Такі акаунти блокуватимуть небажаний контент, обмежуватимуть можливості спілкування та додаватимуть таймери для обмеження часу користування додатками.

Перше оновлення буде доступне користувачам у США, Великій Британії, Австралії та Канаді, а згодом буде поширене на інші країни.

Підліткові акаунти автоматично створюються для користувачів віком від 13 до 15 років і включають функції обмеження доступу до контенту, активацію приватності, вимкнення сповіщень на ніч та нагадування про відпочинок після години використання додатка.

За статистикою Meta, 97% підлітків дотримуються встановлених лімітів, а 94% американських батьків вважають такі акаунти зручними та корисними.

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