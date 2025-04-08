На Закарпатті відкрили новий пункт пропуску з Угорщиною

Пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош» призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 тонн.

Фото: facebook.com/Ministry.for.development

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У вівторок, 8 квітня, у Закарпатській області запрацював пункт пропуску з Угорщиною «Велика Паладь – Надьгодош». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Пункт пропуску призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 тонн. Працюватиме він у денний час з 7 до 18 години кожного дня.

«Відкриття пункту пропуску “Велика Паладь” – повністю відповідає нещодавно схваленій державній Стратегії з розбудови пунктів пропуску до 2030 року. Таким чином ми рухаємось за затвердженим планом. Відкрити пункт на тимчасовій інфраструктурі з обох боків кордону було спільним рішенням з угорською стороною, що забезпечило швидкість реалізації проєкту. У майбутньому плануємо збудувати тут повноцінний пункт пропуску. Важливо, що це перший новий пункт пропуску на українсько-угорському кордоні, який відкрито за останні кілька десятків років. Запуск “Великої Паладі” у першу чергу матиме важливий вплив на регіональний розвиток та розвантаження інших пунктів пропуску, де перетинають кордон легкові авто», – заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Заплановано, що новий пункт пропуску за добу зможе перетинати 200 легкових авто та 600 пішоходів. Очікується, що за рік «Велика Паладь» збільшить пропускну спроможність українсько-польської ділянки кордону на 73 тисячі легкових авто та 220 тисяч пішоходів.

Загалом, з Угорщиною діє 5 автомобільних пунктів пропуску, найбільший – «Чоп – Захонь», який єдиний призначений для перетину вантажівками понад 7,5 тонн, що їдуть з товарами.

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