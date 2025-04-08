На Закарпатье открыли новый пункт пропуска с Венгрией

Пункт пропуска «Велика Паладь – Надьгодош» предназначен для оформления легковых автомобилей до 3,5 тонн.

Фото: facebook.com/Ministry.for.development

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Во вторник, 8 апреля, в Закарпатской области заработал пункт пропуска с Венгрией «Велика Паладь – Надьгодош». Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.

Пункт пропуска предназначен для оформления легковых автомобилей до 3,5 тонн. Работать он будет в дневное время с 7 до 18 часов каждый день.

«Открытие пункта пропуска “Велика Паладь” полностью соответствует недавно утвержденной государственной Стратегии по развитию пунктов пропуска до 2030 года. Таким образом, мы движемся по утвержденному плану. Открыть пункт на временной инфраструктуре с обеих сторон границы было совместным решением с венгерской стороной, что обеспечило скорость реализации проекта. В будущем планируем построить здесь полноценный пункт пропуска. Важно, что это первый новый пункт пропуска на украинско-венгерской границе, который открыт за последние несколько десятков лет. Запуск “Великой Палади” в первую очередь окажет важное влияние на региональное развитие и разгрузку других пунктов пропуска, где пересекают границу легковые автомобили», – заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кубела.

Запланировано, что новый пункт пропуска за сутки сможет пропускать 200 легковых автомобилей и 600 пешеходов. Ожидается, что за год «Велика Паладь» увеличит пропускную способность украинско-польского участка границы на 73 тысячи легковых автомобилей и 220 тысяч пешеходов.

Всего с Венгрией действуют 5 автомобильных пунктов пропуска, крупнейший – «Чоп – Захонь», который единственный предназначен для пересечения грузовиками более 7,5 тонн, которые едут с товарами.

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