В Киеве на Виноградаре владелец самовольно построенных гаражей обустроил платную парковку

Столичная прокуратура просит суд расторгнуть договор аренды земельного участка по проспекту Гонгадзе, снести самочинно построенные там гаражи, прекратить вещные права на них и вернуть участок общине.

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В Киеве прокуратура просит суд расторгнуть договор аренды земельного участка на Виноградаре, где собственник самовольно построенных гаражей устроил платную парковку. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, прокуратура обратилась с иском, в котором просит суд расторгнуть договор аренды земельного участка на проспекте Гонгадзе, снести самовольно построенные гаражи, прекратить вещевые права на них и вернуть участок в собственность столичной громады.

Установлено, что товарищество без вещевых прав на прилегающий к многоквартирным домам земельный участок и разрешительных документов на строительство, построило 5 объектов общей площадью 115,8 кв. м.

Затем юридическое и физическое лицо искусственно создали спор, по результатам которого суд признал право собственности на эти здания за одним из участников спора. В дальнейшем было зарегистрировано право собственности на эти объекты за частным товариществом.

Позже недвижимость была внесена в уставный капитал другого товарищества.

Уже в 2024 году Киевский городской совет заключил договор аренды на участок с собственником недвижимости сроком на 15 лет.

Прокуратурой установлено, что земельный участок используется товариществом не по целевому назначению – для платной парковки транспортных средств, что также является нарушением договорных правовых отношений.

В настоящее время Хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу.