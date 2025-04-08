У Києві на Виноградарі власник самочинно збудованих гаражів облаштував платну парковку

Столична прокуратура просить суд розірвати договір оренди земельної ділянки на проспекті Гонгадзе, знести самочинно побудовані там гаражі, припинити речові права на них та повернути ділянку громаді.

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У Києві прокуратура просить суд розірвати договір оренди земельної ділянки на Виноградарі, де власник самочинно збудованих гаражів облаштував платну парковку. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, прокуратура завернулась з позовом, в якому просить суд розірвати договір оренди земельної ділянки на проспекті Гонгадзе, знести самочинно побудовані там гаражі, припинити речові права на них та повернути ділянку столичній громаді.

Встановлено, що товариством за відсутності речових прав на прилеглу до багатоквартирних будинків земельну ділянку та дозвільних документів на проведення будівництво, побудувало 5 об’єктів загальною площею 115,8 кв. м.

Далі юридична та фізична особи штучно створили спір, за результатами розгляду якого суд визнав право власності на ці будівлі за одним з учасників спору. У подальшому зареєстровано право власності на ці об’єкти вже за приватним товариством.

Надалі нерухомість внесли до статутного капіталу іншого товариства.

Вже у 2024 році Київська міська рада уклала договір оренди на ділянку з власником нерухомості строком на 15 років.

Прокуратурою встановлено, що земельна ділянка використовується товариством не за цільовим призначенням – для платного паркування транспортних засобів, що також є порушенням договірних правовідносин.

Наразі Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі.

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