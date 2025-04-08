Прямые эфиры в Instagram можно проводить только с разрешения родителей – новые правила для подростков

Теперь, чтобы воспользоваться функцией Live, подростки до 16 лет должны получить разрешение родителя.

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Meta принимает новые меры для повышения безопасности несовершеннолетних пользователей.

Теперь подростки до 16 лет не смогут выходить в прямые эфиры в Instagram или отключать функцию автоматического размытия изображений с подозрением на обнажённость в личных сообщениях без разрешения родителей. Об этом сообщает Meta.

Согласно новым требованиям, чтобы воспользоваться функцией Live или отключить фильтры для изображений, подростки должны получить согласие хотя бы одного из родителей. Эти ограничения будут применяться автоматически и не позволят использовать указанные функции без подтверждения со стороны взрослых.

Meta сообщила, что изменения будут внедрены в течение ближайших нескольких месяцев.

Кроме того, компания анонсировала запуск подростковых аккаунтов в Facebook и Messenger с аналогичными ограничениями, как и в Instagram.

Такие аккаунты будут блокировать нежелательный контент, ограничивать возможности общения и добавлять таймеры для ограничения времени использования приложений.

Первое обновление будет доступно пользователям в США, Великобритании, Австралии и Канаде, а позже будет распространено на другие страны.

Подростковые аккаунты автоматически создаются для пользователей в возрасте от 13 до 15 лет и включают функции ограничения доступа к контенту, активацию приватности, отключение уведомлений на ночь и напоминания о перерывах после часа использования приложения.

По статистике Meta, 97% подростков соблюдают установленные лимиты, а 94% американских родителей считают такие аккаунты удобными и полезными.