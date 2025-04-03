Військовозобов’язаних чоловіків за кордоном ТЦК зможуть брати на військовий облік дистанційно – Кабмін оприлюднив новий порядок

Кабмін опублікував новий порядок взяття ТЦК на військовий облік чоловіків 18-60 років за кордоном, які звернулися за оформленням паспортів.

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Уряд оприлюднив постанову, яка змінює порядок взяття на військовий облік чоловіків 18-60 років за кордоном, які хочуть отримати паспорти. Відповідні зміни внесені постановою від 1 квітня №370. Фактично вони визначають, що ТЦК буде брати таких чоловіків на облік дистанційно, після отримання набору відповідних персональних даних від Державної міграційної служби.

Отже, якщо раніше порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів визначав зокрема механізм внесення до Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» відомостей про чоловіків 17-25 років, які перебувають за межами України і звернулися до паспортного сервісу ДМС за оформленням, обміном, отриманням паспорта громадянина України чи закордонного паспорту, то тепер він визначатиме механізм внесення даних до Реєстру «Оберіг» щодо чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України.

Якщо до змін у абзаці 1 п. 12 порядку було визначено, що чоловіки 18-60 років, які звернулися для оформлення паспорта з 25 квітня 2024 року до набрання чинності законом 3633-IX про посилення мобілізації, можуть отримати оформлені паспортні документи лише у разі пред’явлення військово-облікового документа, то тепер встановлено, що чоловіки 18-60 років, які звернулися до паспортного сервісу для оформлення паспорта громадянина чи закордонного паспорта з 25 квітня 2024 р. до набрання чинності законом про посилення мобілізації, та їх не отримали, ДМС одноразово формує перелік персональних відомостей, та передає їх Міноборони для внесення відомостей до Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Тобто, у разі звернення ДМС збирає дані про відцифрований образ обличчя, місце проживання чи перебування тощо і передає їх для внесення до реєстру «Оберіг».

На підставі цих відомостей, отриманих Міноборони, ТЦК здійснюється взяття зазначених осіб на військовий облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі.

Взяття на військовий облік таких чоловіків здійснюється ТЦК за зареєстрованим чи задекларованим місцем проживання, а у разі, коли місце проживання не зареєстровано/не задекларовано, — ТЦК, визначеними Генштабом Збройних Сил.

Взяття на військовий облік зазначених осіб проводиться без направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Змінами передбачено, що чоловіки 18-60 років можуть отримати у паспортному сервісі оформлені документи за умови дійсності військово-облікового документа без його пред’явлення. Дійсність військово-облікового документа перевіряється працівником паспортного сервісу шляхом електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів засобами системи «Трембіта».

Разом із тим, у п. 12 залишається абзац 2, відповідно до якого у разі отримання з Реєстру «Оберіг» відомостей про недійсність військово-облікового документа отримання такими особами паспорта здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Тобто, в Україні. У такому разі пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється.

Також змінюється зміст пункту 13. Тепер він визначатиме, що у разі коли стосовно чоловіка від 18 до 60 років, який звернувся для оформлення паспорта, відсутній запис в Реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», то прийом документів здійснюється без подання такою особою військово-облікового документа.

Тобто, чоловікам 18-60 років, стосовно постановки на військовий облік яких взагалі нічого невідомо, для того, щоб подати документи для оформлення паспорта до паспортного сервісу, не потрібно буде показувати військово-обліковий документ.

Змінюється і порядок отримання паспорта за кордоном.

Так, до змін пункт 16 визначав, що отримання паспорта особами, зазначеними у пункті 13 цього Порядку, здійснюється за умови пред’явлення військово-облікового документа, дійсність якого перевіряється шляхом електронної взаємодії.

Тепер він визначає, що отримання паспорта громадянина України чи закордонного паспорта особами, зазначеними у пункті 13 цього Порядку (тобто, чоловіками 18-60 років), здійснюється за умови дійсності військово-облікового документа без його пред’явлення. Дійсність військово-облікового документа перевіряється працівником паспортного сервісу шляхом електронної інформаційної взаємодії Демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів засобами системи «Трембіта».

У разі отримання відомостей з Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів про недійсність військово-облікового документа, отримання паспорта такими особами здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів для організації їх видачі не здійснюється.

Взяття на військовий облік громадян України, зазначених у пунктах 13 і 14 цього Порядку, здійснюється ТЦК за зареєстрованим/задекларованим їх місцем проживання, а у разі, коли місце проживання не зареєстроване/не задеклароване, — ТЦК, визначеними Генеральним штабом Збройних Сил.

Взяття зазначених осіб на військовий облік здійснюється з формуванням військово-облікового документа в електронній формі.

Взяття на військовий облік чоловіків 18-60 років, відомості про яких передано в Реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів з урахуванням вимог пункту 15 цього Порядку, проводиться без направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду, крім випадків, передбачених пунктом 8 цього Порядку (тобто, крім громадян, визнаних особами з інвалідністю, громадян, які мають тяжкі перинатальні ураження тощо).

Отже, взяття на облік чоловіків 18-60 років за кордоном проводиться з урахуванням вимог про те, що а результатами внесення до Демографічного реєстру відомостей про осіб, зазначених у пунктах 13 і 14 цього Порядку, під час оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон ДМС формує щодо таких громадян України перелік відомостей, та передає їх Міноборони для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Автор: Наталя Мамченко

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