Военнообязанных мужчин за границей ТЦК смогут ставить на военный учет дистанционно – Кабмин опубликовал новый порядок

Кабмин опубликовал новый порядок постановки ТЦК на военный учет мужчин 18-60 лет, находящихся за границей, которые обратились за оформлением паспортов.

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Правительство обнародовало постановление, которое изменяет порядок постановки на военный учет мужчин 18-60 лет за границей, желающих получить паспорта. Соответствующие изменения внесены постановлением от 1 апреля №370. Фактически они устанавливают, что ТЦК будет ставить таких мужчин на учет дистанционно после получения набора соответствующих персональных данных от Государственной миграционной службы.

Итак, если ранее порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах определял в том числе механизм внесения в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» сведений о мужчинах 17-25 лет, находящихся за пределами Украины и обратившихся в паспортный сервис ГМС за оформлением, обменом или получением паспорта гражданина Украины или загранпаспорта, то теперь он будет определять механизм внесения данных в Реестр «Оберег» о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за пределами Украины.

Если до изменений в абзаце 1 п. 12 порядка было установлено, что мужчины 18-60 лет, обратившиеся для оформления паспорта с 25 апреля 2024 года до вступления в силу закона 3633-IX об усилении мобилизации, могут получить оформленные паспортные документы только при предъявлении военно-учетного документа, то теперь установлено, что мужчины 18-60 лет, которые обратились в паспортный сервис для оформления паспорта гражданина или загранпаспорта с 25 апреля 2024 года до вступления в силу закона об усилении мобилизации и не получили их, ГМС единовременно формирует перечень персональных сведений и передает их Минобороны для внесения сведений в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

То есть, в случае обращения ГМС собирает данные об оцифрованном изображении лица, месте жительства или пребывания и т.д. и передает их для внесения в реестр «Оберег».

На основании этих сведений, полученных Минобороны, ТЦК осуществляет постановку указанных лиц на военный учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме.

Постановка на военный учет таких мужчин осуществляется ТЦК по зарегистрированному или задекларированному месту жительства, а в случае, если место жительства не зарегистрировано/не задекларировано, — ТЦК, определенными Генштабом Вооруженных Сил.

Постановка на военный учет указанных лиц проводится без направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

Изменениями предусмотрено, что мужчины 18-60 лет могут получить в паспортном сервисе оформленные документы при условии действительности военно-учетного документа без его предъявления. Действительность военно-учетного документа проверяется работником паспортного сервиса путем электронной информационной взаимодействия Единого государственного демографического реестра, ведомственной информационной системы ГМС и Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов средствами системы «Трембита».

При этом в п. 12 остается абзац 2, согласно которому в случае получения из Реестра «Оберег» сведений о недействительности военно-учетного документа получение такими лицами паспорта осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС. То есть в Украине. В таком случае пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или заграничное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется.

Также изменяется содержание пункта 13. Теперь он будет определять, что в случае, если в отношении мужчины от 18 до 60 лет, обратившегося для оформления паспорта, отсутствует запись в Реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег», прием документов осуществляется без предоставления таким лицом военно-учетного документа.

То есть мужчинам 18-60 лет, о постановке которых на военный учет вообще ничего неизвестно, для подачи документов на оформление паспорта в паспортный сервис не придется предъявлять военно-учетный документ.

Изменяется и порядок получения паспорта за границей.

Так, до изменений пункт 16 определял, что получение паспорта лицами, указанными в пункте 13 этого Порядка, осуществляется при условии предъявления военно-учетного документа, действительность которого проверяется путем электронной взаимодействия.

Теперь он устанавливает, что получение паспорта гражданина Украины или загранпаспорта лицами, указанными в пункте 13 этого Порядка (то есть мужчинами 18-60 лет), осуществляется при условии действительности военно-учетного документа без его предъявления. Действительность военно-учетного документа проверяется работником паспортного сервиса путем электронной информационной взаимодействия Демографического реестра, ведомственной информационной системы ГМС и Реестра призывников, военнообязанных и резервистов средствами системы «Трембита».

В случае получения сведений из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов о недействительности военно-учетного документа получение паспорта такими лицами осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС. Пересылка таких паспортов для организации их выдачи не осуществляется.

Постановка на военный учет граждан Украины, указанных в пунктах 13 и 14 этого Порядка, осуществляется ТЦК по зарегистрированному/задекларированному месту жительства, а если место жительства не зарегистрировано/не задекларировано — ТЦК, определенными Генеральным штабом Вооруженных Сил.

Постановка указанных лиц на военный учет осуществляется с формированием военно-учетного документа в электронной форме.

Постановка на военный учет мужчин 18-60 лет, сведения о которых переданы в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов с учетом требований пункта 15 этого Порядка, проводится без направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 этого Порядка (то есть, кроме граждан, признанных лицами с инвалидностью, граждан, имеющих тяжелые перинатальные поражения и т.д.).

Таким образом, постановка на учет мужчин 18-60 лет за границей проводится с учетом требований о том, что по результатам внесения в Демографический реестр сведений о лицах, указанных в пунктах 13 и 14 этого Порядка, при оформлении (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмене паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу ГМС формирует в отношении таких граждан Украины перечень сведений и передает их Минобороны для внесения сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Автор: Наталя Мамченко

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