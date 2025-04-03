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Университет Драгоманова получит обратно помещение, которое годами было рестораном

16:12, 3 апреля 2025
Суд признал недействительным договор аренды части помещения университета им. М. Драгоманова под ресторан.
Университет Драгоманова получит обратно помещение, которое годами было рестораном
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Хозяйственный суд города Киева принял решение, которым признал недействительным договор аренды части помещения Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова, которое было использовано под ресторан. Арендатора обязали вернуть учебному заведению помещение площадью более 150 кв.м., стоимость которого составляет почти 9 млн гривен. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно данным прокуратуры, в 2019 году университет заключил договор аренды этого помещения под заведение общественного питания, что является нарушением норм действующего законодательства, поскольку такое использование помещения не соответствует целям образовательного процесса.

В ответ на нарушения Киевская городская прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора аренды недействительным и возвращении помещения университета. Суд поддержал позицию прокурора, и помещение будет возвращено учебному заведению.

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прокуратура Киев университет

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