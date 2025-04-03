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Как восстановить утерянный военный билет — пошаговая инструкция

16:17, 3 апреля 2025
Военнообязанных, призывников и резервистов напомнили процедуру восстановления утерянного военного билета.
Как восстановить утерянный военный билет — пошаговая инструкция
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Министерство юстиции Украины предоставило пошаговую инструкцию по восстановлению утерянного военного билета.

Военный билет может существовать как в электронном, так и в бумажном виде, однако именно бумажный документ остается обязательным для ряда процедур. В частности, без него невозможно внести изменения в учетные данные или сняться с воинского учета.

Каждый военнослужащий, военнообязанный, резервист или призывник должен ответственно относиться к своему воинскому учетному документу, следить за своевременным обновлением информации в нем и выполнять требования Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

В Минюсте напомнили, что утеря или повреждение военного билета является административным правонарушением согласно статье 211 КУоАП. За это предусмотрен штраф от 510 до 850 гривен, а в случае повторного нарушения или во время действия военного положения — от 850 до 1700 гривен.

Процедура восстановления утерянного военного билета

Для военнообязанных, призывников или резервистов:

  • Подать заявление руководителю районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и указать обстоятельства утери;
  • Матовое цветное фото 3×4 см
  • Паспорт
  • Поврежденный документ или его остатки (при наличии).
  • Решение о повторной выдаче военного билета принимается руководителем ТЦК и СП.

Для военнослужащих:

- Подать рапорт командиру с указанием причин утери. По факту рассмотрения рапорта будет начато служебное расследование. После его завершения предоставить следующие документы:

  • Рапорт о причинах утери военного билета
  • Паспорт
  • Матовое фото 3×4 см без уголка
  • Поврежденный документ или его остатки (при наличии)
  • Выписку из приказа о результатах служебного расследования (если документ утерян)

Каковы сроки замены военного билета?

Документ должен быть заменен в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления в районном (городском) ТЦК и СП или его отделении.

В Минюсте добавили, что восстановление военного билета — это важная процедура, которая требует своевременного обращения в соответствующие органы и предоставления необходимых документов. Соблюдение установленного порядка позволяет оперативно получить новый документ и поможет избежать возможных правовых последствий, связанных с его утерей или повреждением.

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военнослужащие

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