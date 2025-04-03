Техника Apple может подорожать на фоне введения пошлин США

Новые пошлины могут привести к дополнительным расходам для Apple и повышению цен на продукцию.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру. Предложенные пошлины могут еще больше осложнить ситуацию для Apple, которая уже сталкивается с 20% пошлинами на продукцию, импортируемую из Китая, где производится большинство ее товаров, в частности iPhone, сообщает The New York Times.

Согласно данным издания, в 2018 году, когда Трамп впервые ввел пошлины на китайские товары, Apple начала переносить производство некоторых своих устройств, таких как iPad и AirPods, во Вьетнам, а iPhone - в Индию. Однако новые пошлины могут поставить компанию в сложную ситуацию. Если пошлины не будут снижены, Apple придется либо платить их, что уменьшит прибыль, либо повысить цены на продукцию, что может привести к дополнительным затратам для потребителей.

По оценкам Morgan Stanley, дополнительные пошлины могут увеличить годовые расходы Apple на 8,5 миллиарда долларов, что сократит ее прибыль на 7% в следующем году. После этих заявлений акции компании упали на 5,7%.

Также отмечается, что другие технологические компании, такие как Google и Microsoft, могут почувствовать влияние новых пошлин, хотя и не так сильно, поскольку их бизнес меньше зависит от поставок из Китая.

Изменения в таможенной политике могут также увеличить расходы на строительство новых центров обработки данных, необходимых для развития технологий искусственного интеллекта.

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