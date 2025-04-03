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Техніка Apple може подорожчати на фоні введення мит США

13:12, 3 квітня 2025
Нові мита можуть призвести до додаткових витрат для Apple і підвищення цін на продукцію.
Техніка Apple може подорожчати на фоні введення мит США
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу. Запропоновані мита можуть ще більше ускладнити ситуацію для Apple, яка вже стикається з 20% митами на продукцію, імпортовану з Китаю, де виробляється більшість її товарів, зокрема iPhone, повідомляє The New York Times.

Згідно з даними видання, в 2018 році, коли Трамп уперше ввів мита на китайські товари, Apple почала переносити виробництво деяких своїх пристроїв, таких як iPad і AirPods, до В'єтнаму, а iPhone — до Індії. Проте нові мита можуть поставити компанію в складну ситуацію. Якщо мита не будуть знижені, Apple доведеться або платити їх, що зменшить прибуток, або підвищити ціни на продукцію, що може призвести до додаткових витрат для споживачів.

За оцінками Morgan Stanley, додаткові мита можуть збільшити річні витрати Apple на 8,5 мільярда доларів, що скоротить її прибуток на 7% наступного року. Після цих заяв акції компанії впали на 5,7%.

Також зазначається, що інші технологічні компанії, такі як Google і Microsoft, можуть відчути вплив нових мит, хоча й не так сильно, оскільки їхній бізнес менше залежить від постачань з Китаю.

Зміни в митній політиці можуть також збільшити витрати на будівництво нових центрів обробки даних, необхідних для розвитку технологій штучного інтелекту.

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США Apple

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