Практика судів
  1. У світі

Volkswagen призупиняє постачання автомобілів до США через мита

12:25, 3 квітня 2025
Компанія вже повідомила дилерів, що транспортування автомобілів з Мексики залізницею призупинено, а автомобілі, які прибули морем з Європи, затримані в портах.
Volkswagen призупиняє постачання автомобілів до США через мита
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на імпорт товарів з різних країн світу, зокрема з Європейського Союзу.

На тлі запроваджених мит німецький концерн Volkswagen вирішив тимчасово зупинити постачання автомобілів до США, передає Bild.

Видання зазначає, що компанія вже повідомила дилерів, що транспортування автомобілів з Мексики залізницею призупинено, а автомобілі, які прибули морем з Європи, затримані в портах.

Виробник назвав це «тимчасовим коригуванням» і заявив, що співпрацює з логістичними компаніями, щоб налагодити доставку, коли ситуація з митами проясниться.

«Ми хочемо максимально прозоро пройти цей період невизначеності», — йдеться в заяві VW.

Крім того, концерн повідомив, що має намір запровадити спеціальний імпортний збір на автомобілі, які підпадають під дію нових американських мит. Детальніша цінова стратегія буде оголошена до середини квітня.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала повний список мит щодо всіх країн. Щодо України встановлено базове мито в 10%.

Крім того, США вводять 25% мито на всі автомобілі, вироблені за межами країни і нові правила набудуть чинності з 3 квітня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Німеччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовозобов’язаних чоловіків за кордоном ТЦК зможуть брати на військовий облік дистанційно – Кабмін оприлюднив новий порядок

Кабмін опублікував новий порядок взяття ТЦК на військовий облік чоловіків 18-60 років за кордоном, які звернулися за оформленням паспортів.

Відтепер усі електронні клопотання, подані НАБУ через іКейс, автоматично доступні підозрюваним та адвокатам у кабінеті Електронного суду – НАБУ

З 3 квітня ВАКС приймає клопотання про продовження строку дії обов’язків через інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування «іКейс».

Для кандидатів у водії і водіїв запровадять комплексне медобстеження – Михайло Радуцький вніс постанову про прийняття законопроекту

Відповідно до рекомендованого до прийняття законопроекту дані про стан здоров'я водіїв та кандидатів у водії будуть передаватися з електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ), яка взаємодіє з Реєстром військовозобовʼязаних.

Як і за що судили українських військових у 2024 році: звіт Верховного Суду

За кримінальні правопорушення у 2024 році засуджено 6 532 військовослужбовця, але за військові правопорушення вироків стало менше.

Велика Палата Верховного Суду визначатиме, чи має прокурор право звертатися до суду щодо стану бомбосховищ

Виключна правова проблема, яка має бути вирішена ВП ВС: чи має прокурор право звертатися до адмінсуду в інтересах ДСНС, яка після змін законодавства сама не наділена прямими повноваженнями щодо подання таких позовів, проте фактично здійснює контроль за станом захисних споруд.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Єросова
    Іванна Єросова
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Олександр Коровайко
    Олександр Коровайко
    голова Херсонського апеляційного суду