Volkswagen призупиняє постачання автомобілів до США через мита

Компанія вже повідомила дилерів, що транспортування автомобілів з Мексики залізницею призупинено, а автомобілі, які прибули морем з Європи, затримані в портах.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на імпорт товарів з різних країн світу, зокрема з Європейського Союзу.

На тлі запроваджених мит німецький концерн Volkswagen вирішив тимчасово зупинити постачання автомобілів до США, передає Bild.

Видання зазначає, що компанія вже повідомила дилерів, що транспортування автомобілів з Мексики залізницею призупинено, а автомобілі, які прибули морем з Європи, затримані в портах.

Виробник назвав це «тимчасовим коригуванням» і заявив, що співпрацює з логістичними компаніями, щоб налагодити доставку, коли ситуація з митами проясниться.

«Ми хочемо максимально прозоро пройти цей період невизначеності», — йдеться в заяві VW.

Крім того, концерн повідомив, що має намір запровадити спеціальний імпортний збір на автомобілі, які підпадають під дію нових американських мит. Детальніша цінова стратегія буде оголошена до середини квітня.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала повний список мит щодо всіх країн. Щодо України встановлено базове мито в 10%.

Крім того, США вводять 25% мито на всі автомобілі, вироблені за межами країни і нові правила набудуть чинності з 3 квітня.

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