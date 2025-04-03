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Volkswagen приостанавливает поставки автомобилей в США из-за пошлин

12:25, 3 апреля 2025
Компания уже уведомила дилеров, что транспортировка машин из Мексики по железной дороге приостановлена, а автомобили, прибывшие морем из Европы, задержаны в портах.
Volkswagen приостанавливает поставки автомобилей в США из-за пошлин
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из разных стран мира, в том числе из Европейского Союза.

На фоне введенных пошлин немецкий концерн Volkswagen решил временно остановить поставки автомобилей в США, передает Bild.

Издание отмечает, что компания уже уведомила дилеров, что транспортировка машин из Мексики по железной дороге приостановлена, а автомобили, прибывшие морем из Европы, задержаны в портах.

Производитель назвал это «временной корректировкой» и заявил, что сотрудничает с логистическими компаниями, чтобы наладить доставку, когда ситуация с пошлинами прояснится.

«Мы хотим максимально прозрачно пройти этот период неопределенности», — говорится в заявлении VW.

Кроме того, концерн сообщил, что намерен ввести специальный импортный сбор на автомобили, подпадающие под действие новых американских пошлин. Более подробная ценовая стратегия будет объявлена к середине апреля.

Ранее  «Судебно-юридическая газета» публиковала полный список пошлин по всем странам. В отношении Украины установлена базовая пошлина в 10%.

Кроме того, США вводят 25% пошлину на все автомобили, произведенные за пределами страны и новые правила вступят в силу с 3 апреля.

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США Германия

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