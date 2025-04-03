ВСП уволил судей Ивана Тулика и Сергея Савицкого за совершение существенного дисциплинарного проступка

Высший совет правосудия уволил двух судей за совершение существенного дисциплинарного проступка.

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Высший совет правосудия принял решение об увольнении двух судей за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Так, 3 апреля на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины было принято решение об увольнении:

Тулика Ивана Ивановича с должности судьи Раховского районного суда Закарпатской области

с должности судьи Раховского районного суда Закарпатской области Савицкого Сергея Анатольевича с должности судьи Хустского районного суда Закарпатской области

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи являются совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое неисполнение обязанностей, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

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