Писатели и издатели протестуют против использования их книг для обучения ИИ в Meta

Писатели устраивают демонстрацию возле офиса Meta из-за нарушения авторских прав.

Фото: Unite.AI

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Авторы и представители издательской отрасли организуют демонстрацию возле лондонского офиса компании Meta в знак протеста против использования защищенных авторским правом книг для обучения искусственного интеллекта. Протестующие, среди которых писательницы Кейт Мосс и Трейси Шевалье и поэт и бывший председатель Королевского литературного общества Далджит Награ, планируют собраться на площади Гранари. Письмо от Общества авторов (SoA) будет доставлено в офис Meta в 13:45 и отправлено в главный офис компании в США. Об этом пишет The Guardian.

Спор возник после того, как в суде США было утверждено, что генеральный директор Meta Марк Цукерберг одобрил использование компанией «теневой библиотеки» LibGen, которая содержит более 7,5 миллионов книг. В феврале этого года база данных этой библиотеки была пере опубликована в Atlantic, и многие авторы обнаружили, что их произведения могли быть использованы для обучения моделей искусственного интеллекта Meta.

Председатель SoA Ванесса Фокс О'Локлин назвала действия Meta «незаконными, шокирующими и разрушительными для писателей». Она отметила, что написание книги может занять год или больше, а компания Meta использовала работы авторов без разрешения, чтобы научить искусственный интеллект создавать творческий контент.

Представитель Meta, в свою очередь, заявил, что компания «уважает права интеллектуальной собственности» и считает, что их использование данных для обучения моделей искусственного интеллекта соответствует действующему законодательству.

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