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Письменники та видавці протестують проти використання їхніх книг для навчання ШІ в Meta

15:00, 3 квітня 2025
Письменники влаштовують демонстрацію біля офісу Meta через порушення авторських прав.
Письменники та видавці протестують проти використання їхніх книг для навчання ШІ в Meta
Фото: Unite.AI
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Автори та представники видавничої галузі організують демонстрацію біля лондонського офісу компанії Meta на знак протесту проти використання захищених авторським правом книг для навчання штучного інтелекту. Протестувальники, серед яких письменниці Кейт Мосс і Трейсі Шевальє та поет і колишній голова Королівського літературного товариства Далджит Награ, планують зібратися на площі Гранарі. Лист від Товариства авторів (SoA) буде доставлений до офісу Meta о 13:45 і надісланий до головного офісу компанії в США. Про це пише The Guardian.

Суперечка виникла після того, як у суді США було стверджено, що генеральний директор Meta Марк Цукерберг схвалив використання компанією «тіньової бібліотеки» LibGen, яка містить понад 7,5 мільйонів книг. У лютому цього року базу даних цієї бібліотеки було перепубліковано в Atlantic, і багато авторів виявили, що їхні твори могли бути використані для навчання моделей штучного інтелекту Meta.

Голова SoA Ванесса Фокс О’Локлін назвала дії Meta «незаконними, шокуючими та руйнівними для письменників». Вона зазначила, що написання книги може зайняти рік чи більше, а компанія Meta використала роботи авторів без дозволу, щоб навчити штучний інтелект створювати творчий контент.

Представник Meta, у свою чергу, заявив, що компанія «поважає права інтелектуальної власності» та вважає, що їхнє використання даних для навчання моделей штучного інтелекту відповідає чинному законодавству.

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Meta ШІ

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