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ВРП звільнила суддів Івана Тулика та Сергія Савицького за вчинення істотного дисциплінарного проступку

14:06, 3 квітня 2025
Вища рада правосуддя звільнила двох суддів за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
ВРП звільнила суддів Івана Тулика та Сергія Савицького за вчинення істотного дисциплінарного проступку
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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення двох суддів за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Так, 3 квітня на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України було ухвалено рішення про звільнення:

  • Тулика Івана Івановича з посади судді Рахівського районного суду Закарпатської області
  • Савицького Сергія Анатолійовича з посади судді Хустського районного суду Закарпатської області

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

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суддя звільнення ВРП

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