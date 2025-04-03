ВРП звільнила суддів Івана Тулика та Сергія Савицького за вчинення істотного дисциплінарного проступку

Вища рада правосуддя звільнила двох суддів за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення двох суддів за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Так, 3 квітня на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України було ухвалено рішення про звільнення:

Тулика Івана Івановича з посади судді Рахівського районного суду Закарпатської області

з посади судді Рахівського районного суду Закарпатської області Савицького Сергія Анатолійовича з посади судді Хустського районного суду Закарпатської області

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

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