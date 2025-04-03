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Університет Драгоманова отримає назад приміщення, яке роками було рестораном

16:12, 3 квітня 2025
Суд визнав недійсним договір оренди частини приміщення університету ім. М. Драгоманова під ресторан.
Університет Драгоманова отримає назад приміщення, яке роками було рестораном
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Господарський суд міста Києва ухвалив рішення, яким визнав недійсним договір оренди частини приміщення Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, що було використано під ресторан. Орендаря зобов'язано повернути навчальному закладу приміщення площею понад 150 кв.м., вартість якого складає майже 9 млн гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно з даними прокуратури, у 2019 році університет уклав договір оренди цього приміщення під заклад громадського харчування, що є порушенням норм чинного законодавства, оскільки таке використання приміщення не відповідає цілям освітнього процесу.

У відповідь на порушення Київська міська прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання договору оренди недійсним та повернення приміщення університету. Суд підтримав позицію прокурора, і приміщення буде повернуто навчальному закладу.

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прокуратура Київ університет

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