Мужчины за границей, которые не состояли на военном учете, смогут оформить паспорт, а тем, в отношении которых неверно внесены данные в Реестр «Оберег», придется обращаться в ТЦК

Судя по правовому регулированию Кабмина, на практике получится так, что мужчины, о которых в ТЦК нет никаких данных, смогут оформить паспорт за границей, а мужчины, в отношении которых в свое время данные были неверно перенесены в Реестр «Оберег», не смогут, и им придется физически обращаться в ТЦК.

Фото: ТСН

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Министерство внутренних дел разъяснило, как получить паспортные документы за границей мужчинам 18-60 лет.

«Для этого необходимо обратиться в отдельный центр ГП «Документ». Физически предъявлять военно-учетный документ или «Резерв+» не требуется.

Процесс проверки статуса военного учета в реестре осуществляют работники центра. В случае отсутствия записи в реестре, ее будут вносить автоматически», отметили в МВД.

В то же время МВД обратило внимание – «если военно-учетные документы недействительны, работник ГП «Документ» информирует об отказе в оформлении паспорта. В таком случае необходимо обратиться в Министерство обороны».

То есть в ТЦК.

Что такое недействительность

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, что подразумевается под недействительностью.

Судя по правовому регулированию, которое осуществил Кабмин, на практике получится так, что мужчины, о которых в ТЦК нет никаких данных, смогут дистанционно стать на учет и оформить паспорт за границей, а мужчины, в отношении которых в свое время что-то неверно внесли в Реестр «Оберег», не смогут, и им придется физически обращаться в ТЦК.

Так, если проанализировать Порядок оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года №559, то о «недействительности» там говорится в двух случаях.

В обоих подразумевается неверность данных, а ошибки могут иметь место не только по вине военнообязанного, но и просто технически при переносе данных с бумажных носителей в электронный Реестр «Оберег».

Недействительность бумажного ВУД

Так, в случае, если сведения, указанные в графах 1-5, 13 и 14 военно-учетного документа на бланке, не соответствуют сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, он считается недействительным.

Таким образом, мужчинам, у которых на руках есть «бумажный» ВУД и которые находятся за границей, придется при оформлении паспорта обращаться в ТЦК, если в ГП «Документ» обнаружат несоответствие отдельных «бумажных» персональных данных с электронным реестром. Речь идет о ситуациях, когда в Реестр «Оберег» неверно перенесены данные о военно-учетной специальности, воинском звании, номере карточки налогоплательщика, ФИО, дате рождения, есть ошибки в отметке о военном учете или об исключении с военного учета.

Недействительность электронного ВУД

Что касается оснований недействительности электронного военно-учетного документа, то Порядок определяет, что в случае, если сведения, указанные в подпунктах 1-5, 8, 11-13 пункта 8 этого Порядка, на момент считывания не соответствуют сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, военно-учетный документ в электронной форме считается недействительным.

То есть речь идет о ФИО, дате рождения, регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, сведениях о наличии отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы для призывников или отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (бронирование) для военнообязанных и резервистов, сведениях о выполнении воинского долга (категория учета); сведениях о нахождении на военном учете (наименование ТЦК, в котором гражданин состоит или снят (исключен) с военного учета, и основание снятия (исключения) с военного учета), сведениях об обращении или отправке в Национальную полицию сообщения о совершении административного или уголовного правонарушения.

Соответствие сведений, указанных в военно-учетном документе на бланке, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, проверяется через:

электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;

районный (городской) ТЦК или его отдел.

Если никогда не состоял на военном учете

Выдача мужчинам 18-60 лет паспортов за границей была упрощена недавно.

Так, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Правительство обнародовало постановление от 1 апреля №370, которое изменяет порядок постановки на военный учет мужчин 18-60 лет за границей, желающих получить паспорта.

Фактически определено, что ТЦК будет ставить на учет таких мужчин, которые не состояли на учете, дистанционно, после получения набора соответствующих персональных данных от Государственной миграционной службы.

Так, в случае обращения за оформлением паспорта ГМС собирает данные об оцифрованном изображении лица, месте жительства или пребывания и т.д. и передает их для внесения в реестр «Оберег».

На основании этих сведений, полученных Минобороны, ТЦК осуществляется постановка указанных лиц на военный учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме.

Постановка на военный учет мужчин 18-60 лет, сведения о которых переданы в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов с учетом требований пункта 15 этого Порядка, проводится без направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

Постановка на военный учет таких мужчин осуществляется ТЦК по зарегистрированному или задекларированному месту жительства, а в случае, если место жительства не зарегистрировано/не задекларировано, — ТЦК, определенными Генштабом Вооруженных Сил.

Изменениями предусмотрено, что мужчины 18-60 лет могут получить в паспортном сервисе оформленные документы при условии действительности военно-учетного документа без его предъявления. Действительность военно-учетного документа проверяется работником паспортного сервиса путем электронной информационной взаимодействия Демографического реестра, ведомственной информационной системы ГМС и Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» средствами системы «Трембита».

Вместе с тем в п. 12 остается абзац 2, согласно которому в случае получения из Реестра «Оберіг» сведений о недействительности ВУД получение такими лицами паспорта осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС. То есть в Украине. В таком случае пересылка таких паспортов в отдельное подразделение или заграничное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется.

Также изменяется содержание пункта 13. Теперь он будет определять, что в случае, если в отношении мужчины от 18 до 60 лет, который обратился для оформления паспорта, отсутствует запись в Реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег», прием документов осуществляется без предоставления таким лицом военно-учетного документа.

То есть мужчинам 18-60 лет, о постановке на военный учет которых вообще ничего неизвестно, чтобы подать документы для оформления паспорта в паспортный сервис, не придется показывать военно-учетный документ. Ставить на военный учет и вносить данные в реестр «Оберег» в отношении них будут дистанционно.

Изменяется и порядок получения паспорта за границей.

Так, до изменений пункт 16 определял, что получение паспорта осуществляется при условии предъявления военно-учетного документа, действительность которого проверяется путем электронной взаимодействия.

Теперь он определяет, что получение паспорта мужчинами 18-60 лет осуществляется при условии действительности военно-учетного документа без его предъявления. Действительность военно-учетного документа проверяется работником паспортного сервиса путем электронной информационной взаимодействия Демографического реестра, ведомственной информационной системы ГМС и Реестра «Оберег» средствами системы «Трембита».

В случае получения сведений из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов о недействительности военно-учетного документа получение паспорта такими лицами осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС. Пересылка таких паспортов для организации их выдачи не осуществляется.

Таким образом, получается, что мужчины, которые не состояли на учете, смогут при оформлении паспорта дистанционно стать на учет, а мужчинам, которые были на учете, но в отношении которых обнаружатся ошибки в Реестре «Оберег», придется обращаться в ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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