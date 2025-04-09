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На оккупированном побережье Азовского моря массовая гибель рыбы и крабов – ЦПД СНБО

18:54, 9 апреля 2025
Азовское море под контролем России переживает экоцид.
На оккупированном побережье Азовского моря массовая гибель рыбы и крабов – ЦПД СНБО
Фото: ЦПД СНБО
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Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил о массовой гибели морских животных на побережье Азовского моря в районах, находящихся под оккупацией России. В частности, в районе Мариуполя зафиксирован мор рыбы, а вблизи Керчи - выброс сотен мертвых крабов на берег.

Как отмечают в Центре, одной из возможных причин может быть разлив мазута с российских танкеров в Керченском проливе. Это создает угрозу не только для морской флоры и фауны, но и для экологического состояния региона в целом.

В ведомстве отмечают, что подобные случаи вписываются в общую картину целенаправленного экоцида, который Россия ведет на оккупированных территориях Украины. Полностью контролируемое Россией Азовское море, по словам специалистов, находится в состоянии экологического кризиса.

Несмотря на это, оккупационная власть не предпринимает никаких шагов для защиты окружающей среды. Более того, проблемы игнорируются, а российская пропаганда пытается представить ситуацию в положительном свете. В частности, сообщается о рекордных выловах креветки, хотя рост ее популяции является следствием повышения солености воды - признаки деградации уникальной морской экосистемы.

ЦПД предупреждает, что сохранение контроля РФ над Азовским морем без соответствующих мер защиты окружающей среды может иметь долговременные негативные последствия для всей прибрежной зоны.

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