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На окупованому узбережжі Азовського моря масова загибель риби та крабів — ЦПД РНБО

18:54, 9 квітня 2025
Азовське море під контролем Росії переживає екоцид.
На окупованому узбережжі Азовського моря масова загибель риби та крабів — ЦПД РНБО
Фото: ЦПД РНБО
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Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив про масову загибель морських тварин на узбережжі Азовського моря в районах, що перебувають під окупацією Росії. Зокрема, в районі Маріуполя зафіксовано мор риби, а поблизу Керчі — викид сотень мертвих крабів на берег.

Як зазначають у Центрі, однією з можливих причин може бути розлив мазуту з російських танкерів у Керченській протоці. Це створює загрозу не лише для морської флори та фауни, а й для екологічного стану регіону в цілому.

У відомстві наголошують, що подібні випадки вписуються у загальну картину цілеспрямованого екоциду, який Росія веде на окупованих територіях України. Повністю контрольоване Росією Азовське море, за словами фахівців, перебуває в стані екологічної кризи.

Попри це, окупаційна влада не здійснює жодних кроків для захисту довкілля. Ба більше, проблеми ігноруються, а російська пропаганда намагається представити ситуацію у позитивному світлі. Зокрема, повідомляється про рекордні вилови креветки, хоча зростання її популяції є наслідком підвищення солоності води — ознаки деградації унікальної морської екосистеми.

ЦПД попереджає, що збереження контролю РФ над Азовським морем без відповідних заходів захисту довкілля може мати довготривалі негативні наслідки для всієї прибережної зони.

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