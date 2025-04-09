Google навчить чат-бота Gemini аналізувати відео

Також Gemini може отримати підтримку репозиторіїв GitHub.

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Чат-бот Gemini компанії Google в майбутньому може отримати функцію завантаження та аналізу відеофайлів, передає Android Authority.

Наразі Gemini вже дозволяє завантажувати файли та ставити запитання про них. Зараз це можуть бути документи, файли з програмним кодом, прості текстові файли, презентації, електронні таблиці та інші файли з табличними даними. Сервіс можна використовувати для аналізу веб-сторінок і відео на YouTube — про них також можна ставити додаткові запитання. Однак завантаження відеофайлів наразі не підтримується.

У попередній версії додатка Google 16.13.38 beta були виявлені рядки, які вказують, що сервіс отримає підтримку завантаження відео у форматах 3GP, AVI, FLV, MOV, MP4, MPEG, MPG і WebM. В інших фрагментах коду також були знайдені рядки, що вказують, що користувачі зможуть завантажувати для аналізу кілька відео одночасно — при цьому загальна тривалість відео буде обмежена, і ці обмеження, ймовірно, будуть відрізнятися для користувачів платної та безкоштовної версії сервісу.

Також Gemini може отримати підтримку репозиторіїв GitHub. Це спростить користувачам завдання, пов'язані з аналізом файлів програмного коду за допомогою чат-бота.

Наразі у Google ще не робили жодних оголошень щодо цих можливостей.

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