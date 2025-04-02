Google розробляє режим Gemini для навчання дітей

Google впроваджує сувору політику безпеки.

Фото: CyberCalm

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Компанія Google розробляє спеціальний режим Gemini, орієнтований на допомогу дітям у навчанні. Згідно з дослідженням видання Android Authority, нова версія додатка Gemini 16.12.39 для смартфонів містить код, який натякає на появу цієї функції в майбутньому.

Аналіз APK дозволяє визначити можливі функції, які можуть бути включені в оновлення, хоча існує ймовірність, що деякі з них не потраплять у фінальний реліз. Однією з передбачуваних можливостей є створення історій, а також допомога з домашніми завданнями та можливість ставити запитання.

Також у коді згадується, що для підлітків буде діяти «суворіша політика щодо контенту та захисту за замовчуванням», що, ймовірно, вказує на наявність ще більш жорсткого захисту для дітей.

Додатково на сторінці безпеки Google для Gemini зазначено, що дані, зібрані від дітей, будуть оброблятися відповідно до політики конфіденційності компанії, яка включає спеціальні правила для захисту особистої інформації неповнолітніх. Уряди різних країн зазвичай вимагають додаткових заходів щодо збору та обробки даних дітей, і цей режим буде відповідати міжнародним стандартам безпеки.

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