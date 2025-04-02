Google разрабатывает режим Gemini для обучения детей

Google внедряет строгую политику безопасности.

Фото: CyberCalm

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Компания Google разрабатывает специальный режим Gemini, ориентированный на помощь детям в обучении. Согласно исследованию издания Android Authority, новая версия приложения Gemini 16.12.39 для смартфонов содержит код, который намекает на появление этой функции в будущем.

Анализ APK позволяет определить возможные функции, которые могут быть включены в обновление, хотя существует вероятность, что некоторые из них не попадут в финальный релиз. Одной из предполагаемых возможностей является создание историй, а также помощь с домашними заданиями и возможность задавать вопросы.

Также в коде упоминается, что для подростков будет действовать «более строгая политика в отношении контента и защиты по умолчанию», что, вероятно, указывает на наличие еще более жесткой защиты для детей.

Дополнительно на странице безопасности Google для Gemini указано, что данные, собранные от детей, будут обрабатываться в соответствии с политикой конфиденциальности компании, которая включает специальные правила для защиты личной информации несовершеннолетних. Правительства разных стран обычно требуют дополнительных мер по сбору и обработке данных детей, и этот режим будет соответствовать международным стандартам безопасности.

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