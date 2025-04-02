Практика судов
  1. В Украине

В Украине не ведется никакой подготовки к выборам из-за войны – Михаил Подоляк

17:27, 2 апреля 2025
Подоляк: Никто не будет рисковать безопасностью людей ради выборов.
В Украине не ведется никакой подготовки к выборам из-за войны – Михаил Подоляк
Фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине не ведется никакой подготовки к выборам, поскольку сейчас нет возможности безопасно организовать избирательный процесс. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

По его словам, юридическая процедура выборов никуда не исчезает, но сейчас продолжается военное положение, и отменять его до прекращения боевых действий никто не будет. После его завершения Верховная Рада должна принять соответствующее решение, после чего начнется подготовка к выборам.

«Первая - это 3-6 месяцев, скорее 6 месяцев с учетом всего, подготовка к выборам. То есть организация процесса. А параллельно с тем будут вноситься изменения в законодательство. Потому что мы понимаем, что это послевоенные будут выборы, там есть определенные нюансы, и ЦИК должен предложить изменения в законодательство как такового», - пояснил Подоляк.

Он подчеркнул, что в условиях активных боевых действий никто не станет подвергать людей опасности ради проведения выборов.

«Никто не будет, скажем так, подвергать людей опасности. То есть ломать конституционные положения ради того, что почему-то там Россия хочет каких-то «выборов», Россия для нас с вами абсолютно уже окончательно не является субъектом, который может влиять на внутреннюю политику нашу», - подчеркнул он.

Кроме рисков безопасности, по словам советника, сложность будет представлять вопрос временно перемещенных лиц - необходимо будет решить, как обеспечить их участие в голосовании и провести обновление избирательных списков и территориальных округов.

«Это достаточно сложные процессы, и они не решатся там, потому что Россия что-то хочет», - подытожил Подоляк.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

выборы война офис президента

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Женщина нашла на остановке банковскую карту и оставила ее себе — Верховный Суд указал, что такие действия образуют состав преступления

Платежная карта является разновидностью официальных документов, поэтому оставление себе найденной банковской карты на имя потерпевшей является присвоением официального документа.

В Украине существенно уменьшилось количество оправдательных приговоров – отчет Верховного Суда

В 2024 году количество оправдательных приговоров, которые были оставлены судами всех инстанций «в силе», сократилось почти на 21%.

Депутаты предлагают изменения в Уголовный кодекс относительно боевого иммунитета

Народные депутаты считают упущением то, что в настоящее время не определено, что преступлением «не являются деяния, приведшие к потерям личного состава».

Евросоюз планирует упростить закон GDPR о конфиденциальности персональных данных, поскольку он мешает бизнесу

Пересмотр закона GDPR — следующий в списке «крестового похода» ЕС против избыточного регулирования — Politico.

Исполнение судебных решений не будет зависеть от наличия других запретов или очередности поданных заявлений – Минюст инициирует законодательные изменения

Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и автоматически через электронную систему.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду