В Украине не ведется никакой подготовки к выборам из-за войны – Михаил Подоляк

Подоляк: Никто не будет рисковать безопасностью людей ради выборов.

Фото: president.gov.ua

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В Украине не ведется никакой подготовки к выборам, поскольку сейчас нет возможности безопасно организовать избирательный процесс. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

По его словам, юридическая процедура выборов никуда не исчезает, но сейчас продолжается военное положение, и отменять его до прекращения боевых действий никто не будет. После его завершения Верховная Рада должна принять соответствующее решение, после чего начнется подготовка к выборам.

«Первая - это 3-6 месяцев, скорее 6 месяцев с учетом всего, подготовка к выборам. То есть организация процесса. А параллельно с тем будут вноситься изменения в законодательство. Потому что мы понимаем, что это послевоенные будут выборы, там есть определенные нюансы, и ЦИК должен предложить изменения в законодательство как такового», - пояснил Подоляк.

Он подчеркнул, что в условиях активных боевых действий никто не станет подвергать людей опасности ради проведения выборов.

«Никто не будет, скажем так, подвергать людей опасности. То есть ломать конституционные положения ради того, что почему-то там Россия хочет каких-то «выборов», Россия для нас с вами абсолютно уже окончательно не является субъектом, который может влиять на внутреннюю политику нашу», - подчеркнул он.

Кроме рисков безопасности, по словам советника, сложность будет представлять вопрос временно перемещенных лиц - необходимо будет решить, как обеспечить их участие в голосовании и провести обновление избирательных списков и территориальных округов.

«Это достаточно сложные процессы, и они не решатся там, потому что Россия что-то хочет», - подытожил Подоляк.

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