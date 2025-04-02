В Україні не ведеться жодної підготовки до виборів через війну – Михайло Подоляк

Подоляк: Ніхто не ризикуватиме безпекою людей заради виборів.

Фото: president.gov.ua

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В Україні не ведеться жодної підготовки до виборів, оскільки наразі немає можливості безпечно організувати виборчий процес. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

За його словами, юридична процедура виборів нікуди не зникає, але наразі триває воєнний стан, і скасовувати його до припинення бойових дій ніхто не буде. Після його завершення Верховна Рада має ухвалити відповідне рішення, після чого розпочнеться підготовка до виборів.

«Перша - це 3-6 місяців, скоріше 6 місяців з урахуванням всього, підготовка до виборів. Тобто організація процесу. А паралельно з тим будуть вноситися зміни в законодавство. Тому що ми розуміємо, що це післявоєнні будуть вибори, там є певні нюанси, і ЦВК має запропонувати зміни до законодавства як такого», – пояснив Подоляк.

Він підкреслив, що в умовах активних бойових дій ніхто не стане наражати людей на небезпеку заради проведення виборів.

«Ніхто не буде, скажімо так, наражати людей на небезпеку. Тобто ламати конституційні положення заради того, що чомусь там Росія хоче якихось «виборів», Росія для нас з вами абсолютно вже остаточно не є суб'єктом, який може впливати на внутрішню політику нашу», – наголосив він.

Крім безпекових ризиків, за словами радника, складнощі становитиме питання тимчасово переміщених осіб – необхідно буде вирішити, як забезпечити їхню участь у голосуванні та провести оновлення виборчих списків і територіальних округів.

«Це достатньо складні процеси, і вони не вирішаться там, тому що Росія щось хоче», – підсумував Подоляк.

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