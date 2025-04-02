Україна отримає 432 млн доларів на відновлення транспортної інфраструктури

Перший транш надійде вже цього місяця.

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Віцепрем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали Угоду про фінансування нового проєкту «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні» (DRIVE). Завдяки цьому Україна отримає перший транш для реалізації проєкту вже цього місяця, вказали в Міністерстві розвитку громад та територій України.

За словами Олексія Кулеби, перший транш надійде вже цього місяця. Роботи заплановані до 2028 року.

«В рамках проєкту зможемо забезпечити безперебійну роботу логістики, модернізувати транспортну інфраструктуру та розвинути ключові транзитні маршрути. Це сприятиме відновленню України та її інтеграції до європейської транспортної системи», - зазначив Олексій Кулеба.

Заплановано:

$270 млн на ремонт доріг і мостів у 19 регіонах, їхнє утримання та контроль за якістю;

$90 млн на реформу дорожньої галузі;

$39 млн на встановлення аварійних модульних мостів і захист критичних ділянок;

$10 млн на технічну допомогу та управління.

Реалізацію DRIVE забезпечуватиме Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Очікується, що роботи за проєктом будуть виконані протягом 2025-2028 років.

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