Чоловіка мобілізували, незважаючи на відстрочку за розпорядженням Генштабу ЗСУ, яке він не міг показати працівникам ТЦК, бо це інформація з обмеженим доступом – суд скасував рішення

Копія відповідного розпорядження Генштабу ЗСУ позивачу на руки не видавалася, адже такому було присвоєно гриф «для службового користування», тому він не міг показати його працівникам ТЦК.

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Чоловіка мобілізували, хоча він мав відстрочку за окремим розпорядженням Генштабу ЗСУ. Оскільки документ, на підставі якого надавалася така відстрочка, містив інформацію з обмеженим доступом та був призначений виключно для службового користування, тому чоловік його не мав при собі і не міг пред`явити працівникам ТЦК на їхню вимогу. Відповідну справу №300/5636/24 13 березня 2025 року розглянув Восьмий апеляційний адміністративний суд.

Обставини справи

Чоловік звернувся до суду з позовом до ТЦК і військової частини, в якому просив визнати протиправними і скасувати наказ начальника ТЦК, наказ військової частини в частині зарахування до списків особового складу, зобов`язати військову частину виключити його зі списків. Рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 17 жовтня 2024 року у задоволенні позовних вимог відмовлено. Чоловік оскаржив його в апеляційному порядку.

В апеляційній скарзі зазначає, що йому ще 5.09.2023 була надана відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації терміном до 1.01.2027, згідно з абзацом 16 ч. 1 ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (в редакції, чинній станом на дату надання такої відстрочки), на підставі розпорядження Генерального штабу ЗСУ дск від 28.08.2023. Відомості про цю відстрочку були занесені та відображалися у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів, що підтверджується листом, витягом з Реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів (АІТС «Оберіг»), знімками екрану додатку «Резерв+» тощо.

Копія відповідного розпорядження дск від 28.08.2023 позивачу на руки не видавалася, адже такому присвоєно гриф «для службового користування» та такий відповідно містить інформацію з обмеженим доступом.

За змістом абзацу 16 ч. 1 ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (в редакції, чинній станом на дату оформлення позивачу відстрочки), не підлягають призову інші військовозобов`язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Після внесення змін до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», підстава відповідно до якої позивачу було надано відстрочку не відпала, зокрема згідно з п. 24 ч. 1 ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у чинній на момент призову позивача та на даний час редакції – «не підлягають призову на військову службу під час мобілізації інші військовозобов`язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках».

На виконання вимог вказаних вище нормативно-правових актів, в межах 60-ти денного терміну, 21.05.2024 позивачем було уточнено свої облікові дані через додаток «Резерв+», що підтверджується відповідним знімком екрану.

Як слідує з електронного військово-облікового документа, сформованого в додатку «Резерв+» (скріншот додавався до позову):

у графі «відстрочка до» стоїть відмітка - « 01.01.2027»;

у графі «бронювання до» стоїть - прочерк «-»;

графа «дата уточнення даних» містить інформацію - « 21.05.2024».

Як слідує із витягу з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів (АІТС «Оберіг») щодо громадянина:

у графі «підакартотека обліку» зазначено - «користується правом на відстрочку»;

у графі «дата введення інформації про особу в систему» зазначено «06.11.2023»;

у графі «звірка контактних даних» зазначено «21.05.2024».

Наведеним в повному обсязі підтверджується, що відомості про надання позивачу відстрочки від мобілізації були занесені та відображалися у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів.

Пересвідчившись у наявності в реєстрі призовників інформації про діючу та оформлену відстрочку, з метою уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів, позивач 13.06.2024 прибув до ТЦК, де, незважаючи на наголошення позивачем про наявність у нього оформленої і діючої відстрочки до 1.01.2027, посадовими особами ТЦК було направлено позивача на проходження військово-лікарської комісії для встановлення ступеня придатності до військової служби, за результатами якої він був визнаний придатним до військової служби.

У подальшому, на підставі наказу начальника ТЦК від 13.06.2024 громадянин був призваний на військову службу та направлений в розпорядження командира військової частини для проходження військової служби.

Після призову, оскаржуваним у цій справі наказом командира військової частини чоловіка зараховано до списків особового складу військової частини (вихідні дані та копія даного наказу у позивача відсутні, на адвокатський запит не надані, про його витребування клопоталося в ході розгляду даної справи).

Як зазначає чоловік, жодним нормативно-правовим актом не передбачено необхідності оформлення військовозобов’язаним особам після 18.05.2024 нової відстрочки від призову, в разі не завершення чинності попередньої.

Водночас, абзацом 3 пункту 63 Порядку №560 навпаки передбачено, що військовозобов`язані, у яких строк дії відстрочки не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов`язані приймаються на військову службу за контрактом.

Також з даного приводу зазначає, що додатком 5 до новоприйнятого Порядку №560 Урядом затверджено Перелік документів, що подаються військовозобов`язаним для отримання відстрочки відповідно до підстав, зазначених у статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Так, за змістом вказаного переліку, для такої категорії осіб, яка визначена у п. 24 ч. 1 ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (інші військовозобов`язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках), не передбачено необхідності подання жодних документів, що підтверджують право на відстрочку.

Тобто, у його випадку, така відстрочка йому надавалась самостійно Генеральним штабом ЗСУ, за окремим розпорядженням та не потребувала подання додаткових документів до ТЦК, що узгоджується з додатком 5 до новоприйнятого порядку №560.

Документ, на підставі якого надавалася така відстрочка містить інформацію з обмеженим доступом та призначений виключно для службового користування, а тому він не міг знаходитися у позивача та пред`являтися працівникам ТЦК на їхню вимогу.

Водночас на вказаних обставинах наголошував позивач як під час протиправного призову на військову службу, так і у своїй позовній заяві. При цьому, у відповідача був доступ до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів, який містив усю необхідну інформацію про позивача та, в разі необхідності відповідач міг уточнити всі дані, з Генеральним штабом, чого, очевидно, зроблено не було.

Звертає увагу суду апеляційної інстанції, що інформація про відстрочку позивача була занесена до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів ще 6.11.2023, що підтверджується відповідним витягом.

Після набрання новим Законом № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» (18 травня 2024 року), позивач в межах 60-ти денного строку, а саме 21.05.2024 оновив свої дані через Електронний кабінет призовника, військовозобов`язаного, резервіста, зокрема з використанням мобільного додатка «Резерв+», при цьому відповідні відомості надавалися як представникам ТЦК, так і до суду першої інстанції, однак були безпідставно проігноровані.

За наведених обставин, станом на дату призову позивача (13.06.2024) у відповідача була в розпорядженні уся необхідна інформація, щодо наявності у позивача оформленої відстрочки.

В матеріалах справи відсутні будь-які докази, що станом на 13.06.2024 (дату направлення позивача на ВЛК), розпорядження Генерального штабу ЗСУ дск від 28.08.2023 було, чи наданий час є нечинним або ж відстрочка, надана позивачу таким розпорядженням анульованою, тому ТЦК не мав права направляти його на медичний огляд.

Більше того, оформлення військово-облікового документа, у вигляді військового квитка, відповідач зобов`язаний був здійснювати з використанням засобів та інформації Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів, чого усупереч ст. 3 Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов`язаних та резервістів» зроблено не було.

Чоловік наголошує, що відстрочка надавалася безпосередньо вищим командуванням ЗСУ, за окремим розпорядженням, документ на підставі якого надавалася така відстрочка містить інформацію з обмеженим доступом, знаходиться у Генерального штабу ЗСУ та призначений виключно для службового користування, а тому він не міг знаходитися у позивача та пред`являтися працівникам ТЦК на їхню вимогу. Натомість, у відповідача був доступ до реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів, який містив усю необхідну інформацію про позивача та, в разі необхідності відповідач міг уточнити всі дані з Генеральним штабом, чого очевидно зроблено не було.

Водночас, позивач на момент мобілізації не був заброньованою особою та не зобов`язаний був дотримуватися вимог Порядку бронювання, Мінекономіки не приймало жодного рішення щодо бронювання за списками військовозобов`язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, а тому суд першої інстанції помилково ототожнив одну підставу для відстрочки з іншою.

Щодо висновків суду першої інстанції про те, що як слідує із скріншоту сторінки Резерв+, який міститься в матеріалах справи, відстрочка надана до 1.01.2027, проте такі дані оновлені 17.06.2024, тобто після вибуття позивача 13.06.2024 в розпорядження командира військової частини для проходження військової служби, зазначає таке.

Так, дата « 17.06.2024», на яку посилався суд першої інстанції, міститься на знімку головного екрана додатку «Резерв+» в бігучому рядку, а саме: «Дані оновлені о 23:52 17.06.2024» - це дата оновлення документа, така дата змінюється при кожному новому вході в додаток «Резерв+» та формуванні нового витягу з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів (АІТС «Оберіг»). Власне, після своєї мобілізації позивач повторно заходив в додаток з метою перевірки чи відображається належним чином його відстрочка та формування доказів для суду.

Водночас, як вже згадувалося вище до позовної заяви долучався електронний військово-обліковий документ, сформований якраз таки в додатку «Резерв+», з якого видно, що:

графа «дата уточнення даних» містить інформацію - « 21.05.2024»;

у графі «відстрочка до» стоїть відмітка - « 01.01.2027»;

у графі «бронювання до» стоїть - прочерк «-».

Саме 21.05.2024, це дата коли позивач вперше після 18.05.2024 скачав додаток та оновив свої дані.

Тобто, наведеними доказами в повній мірі підтверджується, що відомості про надання позивачу відстрочки від мобілізації до 1.01.2027 були занесені та відображалися у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів ще 06.11.2023, також підтверджується, що він ще 21.05.2024 уточнив свої дані. В подальшому, після наступного програмного оновлення додатку «Резерв+», у електронному військово-облікового документі позивача міститься відмітка «дані уточнено вчасно».

У своєму листі від 2.08.2024, наданому за результатами проведеної перевірки Військова служба правопорядку дійшла висновку про наявність порушень вимог чинного законодавства посадовими особами ТЦК, про що буде направлено начальнику ТЦК подання про усунення виявлених порушень.

Таким чином, матеріалами справи підтверджується, що станом на дату протиправного призову позивача, відповідач в повній мірі володів інформацією про надання позивачу відстрочки та, більше того, оформлення позивачу військового-облікового документа повинно було здійснюватися з використанням засобів Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів, тобто, відповідач не міг не володіти такою інформацією.

Також позивач послався на рішення Верховного Суду у справі №520/7954/22, який скасував постанову суду апеляційної інстанції, якою відмовлено в задоволенні позовних вимог особи.

Таким чином, Верховним Судом у справі № 520/7954/22 підтверджено можливість звільнення особи з військової служби, у зв`язку із визнанням протиправним та скасуванням наказів про її мобілізацію і зарахування до списків особового складу військової частини.

Що вирішив апеляційний суд

Восьмий ААС вирішив, що апеляційна скарга підлягає задоволенню.

Як зазначив апеляційний суд, станом на дату призову позивача у відповідача була в розпорядженні уся необхідна інформація, щодо наявності у позивача оформленої відстрочки, зокрема така інформація містилася у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів, який веде відповідач та у відповідності до якого оформляються військово-облікові документи.

В матеріалах справи відсутні будь-які докази, що станом на 13.06.2024 (дату направлення позивача на ВЛК), розпорядження Генерального штабу ЗСУ дск від 28.08.2023 є нечинним або ж відстрочка, надана позивачу таким розпорядженням анульованою, тому всупереч абзац 3 пункту 63 Порядку №560 ТЦК та СП не мав права направляти позивача на медичний огляд.

Більше того, оформлення військово-облікового документа, відповідач зобов`язаний був здійснювати з використанням засобів та інформації Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів, чого зроблено не було.

Доказами підтверджується, що відомості про надання позивачу відстрочки від мобілізації до 01.01.2027 були занесені та відображалися у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів ще 6.11.2023, також підтверджується, що позивач ще 21.05.2024 уточнив свої дані. У подальшому, після наступного програмного оновлення додатку «Резерв+», у електронному військово-облікового документі позивача міститься відмітка «дані уточнено вчасно».

Відстрочка позивачу надавалася безпосередньо вищим командуванням ЗСУ, за окремим розпорядженням, документ на підставі якого надавалася така відстрочка містить інформацію з обмеженим доступом, знаходиться у Генерального штабу ЗСУ та призначений виключно для службового користування, при цьому колегія суддів зазначає, що позивач не може мати негативні наслідки через відсутність у нього відповідного витягу про підтвердження його бронювання, у відповідності до п. 12 Порядку бронювання, бо такий йому не було видано, а тому він і не міг пред`являти працівникам ТЦК на їхню вимогу. Натомість, у відповідача був доступ до реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів, який містив усю необхідну інформацію про позивача та, в разі необхідності відповідач міг уточнити всі дані з Генеральним штабом, чого зроблено не було.

Відповідно, судом першої інстанції безпідставно було зроблено висновок про необхідність подання позивачем до ТЦК витягу про підтвердження його бронювання відповідно до Порядку бронювання.

Також, суд апеляційної інстанції вважає за необхідне вказати, що жодним нормативно-правовим актом не передбачено необхідності оформлення військовозобов’язаним особам після 18.05.2024 нової відстрочки у разі незавершення чинності попередньої.

Водночас, абзацом 3 пункту 63 Порядку №560 навпаки передбачено, що військовозобов`язані, у яких строк дії відстрочки не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов`язані приймаються на військову службу за контрактом.

Отже, Восьмий апеляційний адмінсуд апеляційну скаргу чоловіка задовольнив, рішення Івано-Франківського ОАС скасував, адміністративний позов задовольнив. Визнав протиправним і скасував наказ начальника ТЦК і наказ військової частини, зобов`язав військову частину виключити позивача зі списків особового складу.

Автор: Наталя Мамченко

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