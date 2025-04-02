Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть агробізнесменів, які ошукали банки на 29 млн гривень і хотіли ще 60

21:33, 2 квітня 2025
Суд розгляне справу фінансових шахраїв у банківській афері на 89 мільйонів.
У Києві судитимуть агробізнесменів, які ошукали банки на 29 млн гривень і хотіли ще 60
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві суд розгляне справу організованої групи, яка за підробленими документами заволоділа 29 мільйонами гривень банківських коштів і намагалася отримати ще 60 мільйонів. Обвинувальний акт щодо п’яти учасників схеми вже скеровано до суду, повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, шахраї видавали себе за керівників агропідприємств і зверталися до банків по кредити, пропонуючи як заставу неіснуюче майно та техніку. Для цього вони підробляли документи, які мали підтвердити їхню платоспроможність.

Організаторкою схеми стала 46-річна мешканка Рівного, яка залучила до справи ще чотирьох осіб віком від 25 до 54 років. Двоє з них проводили переговори з банками, представляючись власниками агрокомпаній, ще один демонстрував «заставне майно», а четвертий постачав підроблені документи.

Шахраям вдалося отримати кредити на 29 мільйонів гривень: 4 мільйони у приватному банку та 25 мільйонів у державному. Однак під час спроби оформити ще один кредит на 25 мільйонів гривень правоохоронці затримали їх «на гарячому».

Загалом за кілька років злочинна група намагалася ошукати банки на понад 60 мільйонів гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура шахрай Київ банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до класифікації посад державної служби

Державним органам доручено переглянути результати класифікації посад державної служби з метою приведення їх у відповідність з новою постановою.

Кабмін затвердив порядок надання держорганами на запит медіа інформації щодо громадянства співаків

Засоби масової інформації можуть надіслати запит стосовно громадянства співака чи співачки до ДМС чи МЗС.

Чоловік при оформленні відстрочки повідомив ТЦК персональні дані, але ТЦК все одно оштрафував його за неоновлення даних – апеляційний суд скасував штраф

Апеляційний адмінсуд також вказав, що ТЦК міг отримати дані шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами.

Поміняла частину квартири на ноутбук – Верховний Суд вказав, чи може така міна бути удаваним правочином

Договір міни є удаваним правочином, якщо фактично приховує купівлю-продаж, оскільки обидва договори є відплатними, але різняться способом розрахунку та формою зустрічного задоволення – Верховний Суд.

Лише факт пошкодження лічильника без викривлення обліку не є підставою для відповідальності споживача – Верховний Суд

Відсутність доказів, що газ споживався без належного обліку, виключає можливість донарахування обсягів спожитого газу.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Димерлій
    Олександр Димерлій
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду