У Києві судитимуть агробізнесменів, які ошукали банки на 29 млн гривень і хотіли ще 60

Суд розгляне справу фінансових шахраїв у банківській афері на 89 мільйонів.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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У Києві суд розгляне справу організованої групи, яка за підробленими документами заволоділа 29 мільйонами гривень банківських коштів і намагалася отримати ще 60 мільйонів. Обвинувальний акт щодо п’яти учасників схеми вже скеровано до суду, повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, шахраї видавали себе за керівників агропідприємств і зверталися до банків по кредити, пропонуючи як заставу неіснуюче майно та техніку. Для цього вони підробляли документи, які мали підтвердити їхню платоспроможність.

Організаторкою схеми стала 46-річна мешканка Рівного, яка залучила до справи ще чотирьох осіб віком від 25 до 54 років. Двоє з них проводили переговори з банками, представляючись власниками агрокомпаній, ще один демонстрував «заставне майно», а четвертий постачав підроблені документи.

Шахраям вдалося отримати кредити на 29 мільйонів гривень: 4 мільйони у приватному банку та 25 мільйонів у державному. Однак під час спроби оформити ще один кредит на 25 мільйонів гривень правоохоронці затримали їх «на гарячому».

Загалом за кілька років злочинна група намагалася ошукати банки на понад 60 мільйонів гривень.

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