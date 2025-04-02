У Черкаській області ліквідували МСЕК

Черкаська обласна рада прийняла рішення, яким припиняє функціонування обласної МСЕК.

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Черкаська обласна рада 2 квітня ухвалила рішення, яким припиняє функціонування обласної МСЕК. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Депутати нарешті поставили крапку в історії з МСЕК. Вони підтримали проєкт, напрацьований у нас в ОВА і який ми пропонували від початку. Цей комунальний заклад приєднується до обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики з переданням усіх архівів», - написав Табурець.

Як писала «Судово-юридична газета», Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Уряд продовжує реформу МСЕК, а залучені міністерства та відомства злагоджено співпрацюють і реалізують поставлені завдання.

«Реформуємо застарілу бюрократичну неефективну систему. Наші цілі: відновити здоров’я людини, дати людині можливість працювати, утримувати себе і свою родину та надати соціальну допомогу тим, кому вона дійсно потрібна», — підкреслив Денис Шмигаль.

Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацювала цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

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