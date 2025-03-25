Денис Шмигаль заявив, що Кабмін продовжує реформу МСЕК

За словами Дениса Шмигаля, на сьогодні 1440 експертних команд проводять оцінювання повсякденного функціонування людини, і вже прийнято рішення щодо 90 тисяч осіб.

Фото: kmu.gov.ua

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Уряд продовжує реформу МСЕК, а залучені міністерства та відомства злагоджено співпрацюють і реалізують поставлені завдання. Про це він сказав під час засідання Кабінету Міністрів 25 березня.

«Реформуємо застарілу бюрократичну неефективну систему. Наші цілі: відновити здоров’я людини, дати людині можливість працювати, утримувати себе і свою родину та надати соціальну допомогу тим, кому вона дійсно потрібна», — підкреслив Денис Шмигаль.

За його словами, на сьогодні 1440 експертних команд проводять оцінювання повсякденного функціонування людини, і вже прийнято рішення щодо 90 тисяч осіб.

Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацювала цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

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