Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин продолжает реформу МСЭК

По словам Дениса Шмыгаля, на сегодняшний день 1440 экспертных команд проводят оценку повседневного функционирования человека, и уже принято решение в отношении 90 тысяч человек.

Фото: kmu.gov.ua

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Правительство продолжает реформу МСЭК, а привлечённые министерства и ведомства слаженно сотрудничают и реализуют поставленные задачи. Об этом он заявил во время заседания Кабинета Министров 25 марта.

«Реформируем устаревшую бюрократическую неэффективную систему. Наши цели: восстановить здоровье человека, дать человеку возможность работать, обеспечивать себя и свою семью, а также предоставить социальную помощь тем, кто действительно в ней нуждается», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

По его словам, на сегодняшний день 1440 экспертных команд проводят оценку повседневного функционирования человека, и уже принято решение в отношении 90 тысяч человек.

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработала цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

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