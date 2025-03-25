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Украинцам напомнили, как документально подтвердить автоматическое продление срока инвалидности

20:44, 25 марта 2025
Срок инвалидности для людей, которые должны были проходить повторное переосвидетельствование, автоматически продлен до 1 июля.
Украинцам напомнили, как документально подтвердить автоматическое продление срока инвалидности
Фото: ukrinform.com
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Кабинет Министров Украины напомнил, что в январе Правительство внедрило новую систему оценки повседневного функционирования человека.

Срок инвалидности для лиц, которым необходимо было проходить повторное освидетельствование, автоматически продлен до 1 июля 2025 года.

Однако у лиц с инвалидностью при взаимодействии с государственными органами (например, территориальными центрами комплектования и социальной поддержки) может возникать необходимость предоставить документальное подтверждение факта автоматического продления срока инвалидности.

В Минздраве подчеркнули, что самое простое и быстрое это можно сделать в электронной форме.

Также там ответили на ряд вопросов:

Чи зазначається в пенсійному посвідченні строк інвалідності?

У пенсійному посвідченні зазначається термін його дії, який фактично є строком, на який  продовжено виплату пенсії по інвалідності.

Які форми пенсійних посвідчень існують?

На сьогодні в Україні пенсійні посвідчення існують у таких формах:

1) пенсійне посвідчення в паперовій формі (у вигляді прямокутного аркуша паперу із закругленими кутами), до якого (за бажанням власника) формується електронне відображення пенсійного посвідчення в мобільному додатку Порталу Дія (Дія);

2) пенсійне посвідчення в електронній формі (е-пенсійне посвідчення), яке формується в мобільному додатку Порталу Дія (Дія);

3) електронне пенсійне посвідчення у вигляді платіжної картки, видане раніше АТ «Ощадбанк», що використовується до закінчення його терміну дії або до заміни  в установленому порядку на нове.

Отже, особа з інвалідністю може сформувати в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) як е-пенсійне посвідчення, так і електронне відображення паперового пенсійного посвідчення. Основна ж відмінність між ними полягає в тому, що формування е-пенсійного посвідчення є, по суті, отриманням нового пенсійного посвідчення, тоді як електронне відображення пенсійного посвідчення формується за наявності дійсного паперового посвідчення чи посвідчення у вигляді платіжної картки, строк його дії не закінчився.

Як сформувати електронне відображення паперового пенсійного посвідчення?

Електронне відображення паперового пенсійного посвідчення в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) з’явиться тільки у тих громадян, хто отримував посвідчення після 2014 року.

При цьому автоматично в Дії підтягнеться пенсійне посвідчення одержувача пенсії за віком, а тим, кому видано пенсійне посвідчення за іншими видами пенсій (до них належать й одержувачі пенсії по інвалідності), потрібно додати його до мобільного додатка самостійно. Для цього необхідно в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) прогорнути картки документів до останньої, далі натиснути Додати документ – Пенсійне посвідчення – Додати посвідчення. Після цього в Дії буде відображатися пенсійне посвідчення, зокрема, й новий строк, на який продовжено виплату пенсії по інвалідності.

Особи з інвалідністю, які отримували пенсійні посвідчення в паперовій формі, можуть отримати електронне відображення посвідчення в Дії після заміни пенсійного посвідчення. Для цього треба подати заяву на його виготовлення (формування) через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або звернутися до будь-якого із сервісних центрів Пенсійного фонду України.

Що робити тим, кому видано паперове пенсійне посвідчення?

Якщо в особи з інвалідністю є пенсійне посвідчення в паперовій формі та, відповідно, неможливо отримати його відображення в мобільному додатку Порталу Дія (Дія), можна замінити посвідчення в папері на е-пенсійне посвідчення. Процедура заміни пенсійного посвідчення є такою ж, як і процедура його виготовлення (формування). При цьому одержувач пенсії має повернути сервісному центру Пенсійного фонду України попередньо видане паперове пенсійне посвідчення (за наявності).

Сформувати е-пенсійне посвідчення можна подавши заяву на його формування через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або звернутися до будь-якого із сервісних центрів Пенсійного фонду України.

Після формування е-пенсійного посвідчення в ньому буде зазначено новий строк, на який продовжено виплату пенсії по інвалідності

Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки и как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК.

Добавим, документы, выданные МСЭК до конца 2024 года, остаются в силе в новой системе.

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Кабинет Министров Украины МСЕК

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